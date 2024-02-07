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一圖看過年天氣！冷氣團今報到除夕可追雪　最冷不到10℃

▲▼春節天氣變化。（圖／中央氣象署）

▲春節天氣變化。（圖／中央氣象署，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

今(7日)北部、東半部偶有局部短暫雨，北台涼冷，中南部舒適微熱；下午降雨增多，晚間降溫，小年夜、除夕(8、9日)氣溫逐日降，愈來愈濕冷，冷空氣達「大陸冷氣團」的機率為最高，北部沿海及部分平地將降至10度左右。3200公尺以上高山有降雪機率。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，小年夜、除夕(8、9日)鋒面影響，降雨範圍擴大至中部，南部亦有局部短暫雨的機率(左圖)，除夕晚起降雨逐漸減緩。小年夜、除夕氣溫逐日降，愈來愈濕冷，要注意保暖；冷空氣達「大陸冷氣團」的機率為最高，北部沿海及部分平地將降至10度左右。3200公尺以上高山有降雪機率。

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▲▼春節天氣變化。（圖／中央氣象署）

年初一(10日)西半部轉晴朗、乾冷、東半部零星降雨亦逐漸停歇，初二(11日)晨因「輻射冷卻」加成，氣溫降至最低，部分平地10度以下，有短暫觸及「強烈大陸冷氣團」定義(台北觀測站≦12度)的機率。

年初二白天起至初五(14日)，受「大陸高壓」東移(右圖)影響，天氣持續晴朗穩定；冷空氣逐日減弱，白天陽光下舒適，入夜「強輻射冷卻」作用，日夜溫差很大，初三、四清晨部分平地最低氣溫在10度左右，仍應注意。

▼左圖：8日8時地面氣壓及降水模擬圖顯示，降雨範圍擴大至中部，及南部局部地區。右圖：12日8時地面氣壓及降水模擬圖顯示，受「大陸高壓」東移影響，天氣晴朗穩定。（圖／三立準氣象.老大洩天機）

▲▼春節天氣變化。（圖／中央氣象署）

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