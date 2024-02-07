桃園婦換新鈔遇險　血糖過低自撞電桿卡車內...暖警急救援

▲鍾姓婦人騎車因血糖過低自撞電桿。（圖／平鎮警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市一名75歲鍾姓婦人患有多種慢性疾病，昨日獨自騎乘機車準備前往銀行兌換新鈔，未料突然血糖過低而暈厥，自撞路旁電桿後身體卡入重機的腳踏板處動彈不得，幸好員警巡邏經過，將卡在機車的鍾女救出，所幸僅有手部及胸口輕微的擦、挫傷並無大礙，這才結束一場虛驚。

▲全身卡在機車內，警方發現後協助困。（圖／平鎮警分局提供）

平鎮警分局北勢派出所副所長劉峻瑋表示，住在平鎮區的75歲鍾姓婦人昨日下午騎機車前往銀行換取新鈔，沒想到路程中突然血糖過低，導致暈厥自撞電桿，撞擊後鍾婦全體陷入重機的腳踏板處，當場卡住無法動彈，路過的民眾見狀，嚇得不知如何是好。

所幸北勢派出所警員許庭嘉及陳威祺巡邏經過，立即停下車輛上前查看，發現被卡住的鍾婦面露痛苦、不斷哀嚎，員警見狀，與熱心的民眾一起小心翼翼的移動婦人和機車，總算順利協助鍾婦脫困，員警見她身上沾滿機車灑出的汽油，於是帶她回派出所清洗，並提供一些熱食讓她補充體力。初步檢查鍾婦人僅有手部及胸口輕微的擦、挫傷，並無大礙。家屬接到警方通知趕到派出所，見到母親平安無恙，頻頻向警方道謝。