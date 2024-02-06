卡在湖北高速第三天！鏟雪車「狂飆式」作業　一路冒火花

記者廖翊慈／綜合報導

大陸返鄉車潮日前受到「最強雨雪」影響，不少民眾困於湖南湖北高速公路上，超過兩天兩夜。各地出動多輛鏟雪車一路「狂飆式」剷雪，路面上都冒出火花了。一旁的駕駛表示，剷雪司機以「絕不讓積雪超過1公分」的決心在工作。

據《網易新聞》報導，根據中國氣象台消息指出，2月以來，2009年來最強雨雪天氣席捲大陸中東部，凍雨、強降雪接連來襲，多地列車停駛、航班延誤、高速封閉，給春運出行造成嚴重影響。

▲鏟雪車「狂飆」高速公路。（圖／翻攝自椒點視頻，上同）

其中，湖北湖南高速公路上，有駕駛表示，至今（6）日已是困於高速上的第三天了，油箱亮起紅燈，只能向附近貨車司機買汽油。還有不少駕駛碰到缺乏食物、水源等問題，哀嘆不知何時才能回到家。

報導指出，河南、山東、安徽等多地高速公路啟用鏟雪車除雪，有的地方甚至不分晝夜加班除雪。工作人員加速駕駛著鏟雪車，一路上鏟子與路面摩擦產生大量火花。

河南暴雪中心準備了超過3萬噸的融雪劑，除此之外，還準備了近900台大型的鏟雪車，4000名工作人員隨時待命，防滑沙等緊急材料將近4000噸，能夠應對2至3輪的全省範圍強降雪。為的是能讓眾人早日回家過節。