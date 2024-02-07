賀瓏爆《夜夜秀》虧了500萬「跟博恩第一季一樣」！粉絲揭失望原因

▲賀瓏《夜夜秀》第一季虧了快500萬元。（圖／翻攝自Facebook／賀瓏 Hello）



記者施怡妏／綜合報導

《賀瓏夜夜秀》於1月27日錄製本季最後一集，賀瓏分享做節目的心聲，提到這一季賠了快500萬元，不像網友口中說的「爽賺」，其實一點都不好賺；另外，賀瓏也提到，賠錢的數字，剛好跟博恩夜夜秀第一季一樣，自嘲「我有做到跟博恩一樣的事」。對此，粉絲認為，賀瓏似乎沒有博恩好笑。

賀瓏感謝所有的贊助廠商，感謝業務團隊、廠商的青睞，當時宣布要接下夜夜秀時，很多人擔心流量不起色，可能招商會很困難，感謝廠商都願意投注，另外大家都以為節目賺了很多錢，其實這一季已經虧了快500萬元，「剛好跟博恩夜夜秀第一季的狀況是一模一樣的數字，我有做到跟博恩一樣的事」。

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有網友在Dcard發文，驚呼「原來做節目這困難」，決定以後看YouTube都不把廣告按掉，「專心把廣告看完，雖然沒辦法成為會員，但至少可以增加廣告的收益」。

對此，網友坦言，沒有以往好笑，「單純不好笑，只想著搞笑卻沒做出效果，就是什麼都沒做成，博恩的即使不好笑，至少會讓人去思考一些什麼，這才是這種政論型脫口秀的可貴之處吧」、「單純就是不好笑啊」、「賀瓏不行吧，這次好多炎上點」、「當你拿弱勢團體在開玩笑時候，你的工作也正式結束」、「感覺過於想表達訊息，結果失去了娛樂性」、「我每次看，都覺得在看一對一記者會」、「我也認真覺得沒之前那麼好笑了，連來賓也是，不知道是不是主持人掌控的能力」。

不過也有人給予鼓勵，「我覺得比博恩好笑很多，看來喜劇真的不好做」、「下一集要靠韓院長才能發大財」、「應該還是要靠募資抖內啦，雖然流量不錯，但他們養的人很多，成本超高，而且博恩做到後面一集幾乎都上百萬觀看，也常衝到幾百萬，賀瓏還是需要再努力一陣子，把名氣累積起來」。