觀光人潮來襲　台東市正氣路觀光夜市春節期間天天營業

▲台東市正氣路觀光夜市春節期間天天營業。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

在即將來臨的台灣傳統過年連假期間，台東地區訂房滿滿，陸續湧現一波波觀光人潮，吸引遊客們紛紛駐足觀光夜市尋找在地美食與童玩的樂趣。為了提供台東民眾、返鄉遊子及來東旅人新春美食樂遊好去處，台東市正氣路觀光夜市春節期間自7日起天天營業。

台東縣長饒慶鈴表示，這2年國內旅遊帶動台東觀光人潮，尤其是觀光夜市成了必訪的熱門景點，112年底台東市旅館訂房全滿，我們希望為縣民及遊客們營造一個歡樂的節日氛圍與美好回憶。台東縣的夜市，除了在市區有熱鬧的正氣路觀光夜市、寬廣的四維路夜市外，近年起新增了池上鄉夜市、成功鎮夜市，攤販紛紛推出各種特色小吃，滿足遊客的味蕾。

為了迎接更多遊客，提供多樣化美食或活動，夜市中的嘟嘟車特色餐車也紛紛加入服務行列，以文青餐車推出獨特異國料理、在地料理，吸引眾多食客，而為了有更多的用餐機會，不少攤販更在過年期間延長營業時間，讓民眾能夠盡情品味美食，享受美好的假期。正氣路觀光夜市也為讓民眾過個開心好年，增加過年營業時間夜市不休息正常營運，自7日起至17日每天晚上，大家相約在正氣路夜市相見！

台東縣政府財政及經濟發展處指出，台東夜市以獨特的在地風味聞名，而在這個特殊的時刻，更是展現了當地熱情好客的一面。觀光人潮不僅促進了當地經濟，也讓遊客們留下了美好的回憶，成為台東新春觀光的亮點之一。