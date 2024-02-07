iPhone 16相機模組設計大變　垂直排列、呈「藥丸」形狀

▲iPhone 16相機鏡頭模組設計變動。（圖／MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

根據外媒 Macrumors 報導，蘋果在過去幾個月一直為新款iPhone 16標準版嘗試不同的相機模組設計。去年12 月就曾曝光過三種蘋果的早期設計方案，但現在蘋果似乎有了新的想法。

蘋果最新的原型機採用了垂直排列的相機設計，凸起部分呈現藥丸形狀。為了幫助大家更直觀地理解這項變化，Macrumors 也製作了基於內部設計的模擬圖。

藥丸狀的相機模組保留了先前原型機中的雙鏡頭環設計，分別用於廣角和超廣角鏡頭。值得一提的是，垂直排列的相機設計在整個原型設計過程中一直保持一致，即使是最新版本，閃光燈和相機鏡頭的位置也沒有改變。

Macrumors 的發現與最近在社群媒體平台 X 上用戶Majin Bu 分享的示意圖相似，Bu 洩漏的圖片也展示了同樣的新設計。

蘋果這次嘗試的新相機外觀讓人聯想到舊款iPhone機型，例如iPhone X。iPhone X 也採用了藥丸狀相機模組，凸起部分纖薄。雖然iPhone 12 也使用了垂直相機設計，但其方形凸起更大，並容納了閃光燈和麥克風。

透過採用垂直相機設計，預計蘋果將把空間錄影功能帶到標準版iPhone 16 和iPhone 16 Plus機型上。目前，iPhone 15機型採用的是對角線相機排列，無法拍攝空間影片。目前，這項功能僅限於iPhone 15 Pro機型和Vision Pro 頭戴裝置本身。