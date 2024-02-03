18歲女健身教練激戰人夫！抖音公布受孕挨告　要賠正宮40萬

▲18歲女健身教練和人夫交往，挨告要賠40萬元。（示意圖／取自Pexels）

記者郭玗潔／屏東報導

18歲女健身教練小雅（化名）在職場認識人夫並交往，人夫激戰時不想戴套，哄騙她說「有了就生」，不料小雅懷孕後，人夫卻叫她拿掉，而後正宮也從小雅在抖音上發布的資料，得知她與丈夫搞上床懷孕，怒告小雅和她父母求償60萬元，並與丈夫離婚。屏東地院審理，判小雅侵害配偶權屬實，要賠40萬元，父母則免賠。可上訴。

正宮指控，小雅明知丈夫已婚仍和他交往，還在抖音上分享兩人出遊紀錄，她也從抖音發現小雅懷孕。雙方約出來見面詳談後，小雅承認和丈夫發展戀情，因小雅年僅18歲，她認為小雅父母監督不周，也得連帶賠償60萬元。

全案審理時，小雅表示經友人介紹認識人夫，人夫立即對她展開追求，她因有男友而婉拒，而後她結束感情關係，人夫謊稱已離婚，兩人才在一起，期間有發生性關係但沒有懷孕，而後發現人夫已婚就主動分手，還罵他「頂級渣男」。

法官檢視小雅和正宮的對話錄音，小雅表示當時她對人夫說「你有老婆然後你又有小孩子，我覺得這樣不是很好」，不過人夫說「我遇到好幾個女生，都想跟我在一起」等語，顯然在交往時就知道人夫已婚。

另外正宮問「好妳內射但是妳們沒有打算吃（避孕藥），就是事後藥還是什麼的嗎？」，小雅回「那個時候我有問他說，你有沒有要戴一下這樣吧？他就說比較爽之類的，就是比較舒服之類的話，他就說有、有了就生」，而後小雅懷孕，人夫卻說「拿掉」，推說正宮不願意離婚，兩人發生爭執。

法官認為，對話顯示小雅受孕對象為人夫，已侵害配偶權，要賠40萬元。不過小雅高中肄業，案發時也年滿18歲，擔任健身房教練，已屬自力謀生者，又在職場認識人夫，縱然是同住家人，也無法監督、干涉她的私人感情，判小三父母免賠。可上訴。