超狂小三和人夫「摩鐵試車」　自嘲：我就是一個三觀不正的人



▲高雄一名女子偷吃人夫，向正宮道歉表示「那時候我就是一個三觀不正的人」，挨告要賠30萬。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄一名人妻發現丈夫在情人節隔天訂了花束和南投旅館房間，她卻一直沒收到花，也沒被邀約出遊，還發現丈夫和女同事曖昧對話說「不試車怎知道合不合適」，怒和兩人攤牌，小三也道歉表示「那時候我就是一個三觀不正的人」，被人妻告上法院求償百萬。橋頭地院審理，判小三侵害配偶權，要賠30萬元。可上訴。

正宮表示，去年2月15日她發現丈夫的臉書對話有訂花和訂房紀錄，隔月15日又發現丈夫和前女同事小珊（化名）的親密合照，兩人互道思念，還說「愛我就好」、「試乘啊」、「不試車怎知道合不合適」，並傳送標題為「『交往前試車』就是想騙砲？」網址連結，甜蜜互稱「老公」、「老婆」，並祝福彼此情人節快樂等，顯然已發生性行為，讓她看了悲憤沮喪，痛苦不堪，提告向小珊求償1百萬。

全案審理時，小珊否認和人夫有任何超出朋友的親密關係，表示和人夫當同事時，人夫曾說自己已離婚，並上傳正宮對他說「你自由了」的對話佐證，因此她並不知道人夫沒辦好離婚手續。

人夫則證稱，小珊在前年10月多次在晚上打電話給他，當時他說「不想鬧家庭革命」，小珊就知道他有配偶。同年12月起兩人有比較親密的交往，他開始接送小珊上下班，至少3度前往岡山、橋頭、湖內的摩鐵開房，去年2月也訂花給小珊，和她到南投投宿並發生性行為，3月時他幫小珊在岡山租了間套房，兩人持續交往月底才分手。

法官檢視正宮和小珊的電話錄音，小珊表示「我知道我自已有法律責任呀」、「那時候我就是一個三觀不正的人，所以我就叫他(人夫)不要再這樣了」、「我真的覺得很對不起妳，我也覺得很對不起妳兒子」，可見小珊明知道人夫已婚，還和他發生性關係，審酌小珊離職後在飲料店打工，目前收入不穩等情，判她要賠30萬元。可上訴。