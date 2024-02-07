科大教授騙很大！　用「假履歷」從講師當到學務長

▲澎科大是離島地區第一所科技大學，如今卻爆出教授經歷造假醜聞。（圖／鏡週刊提供，下同）



圖、文／鏡週刊

好萊塢魅力男星李奧納多．狄卡皮歐主演的經典電影《神鬼交鋒》，描述1名詐欺犯自中學就冒充代課老師上課，成功騙過校方與學生，後又假扮飛行員、醫師、律師，並偽造假支票賺進大把鈔票，神鬼詐術令人稱奇，台灣教育界近日也出現翻版！

2022年5月初，澎湖科技大學「海洋2號」遊艇一起乘客違法捕撈事件爆出案外案，澎湖地檢署調查發現，該校海洋遊憩系前主任陳正國，因涉犯偽造文書、詐欺、背信及政府採購法等罪嫌遭聲押並起訴，因仍在司法調查階段，外界始終無從得知案情。

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本刊調查，陳正國遭起訴後，利用假履歷誆騙取得教職的行徑也跟著被揭發。原來，他2009年12月應徵該校海洋遊憩系助理教授時，履歷上所列的工作經歷全都不符合聘任資格，其中一份民間公司的工作證明文件更直接造假，使他當年得以獲聘為助理教授，13年來一路躲過各級教評會把關，順利升等副教授、教授，擔任系主任、體育組長及學務長。

▲陳正國用假經歷騙到教職還涉採購弊案，情節宛如電影《神鬼交鋒》。

▲2022年澎科大海洋2號（圖）發生遊艇乘客違法捕撈案，檢方追查發現陳正國涉偽造不實工作證明並涉入多件採購弊案。

誇張的是，陳取得教職後繼續騙，利用學校人脈涉入該校及政府的多起採購案，有圖利自己出資的公司之嫌，種種舉止令知情的教育圈人士驚呼他是「神鬼教授」。

本刊取得去年澎科大校級教評會的關鍵會議紀錄，一一揭穿「神鬼教授」的真面目，該文件顯示，陳正國當年履歷列出的四項工作證明及年資，經教評會審查認定，全都不符合聘任資格，澎科大教評會依相關規定，已在去年3月15日經5輪投票，決議將他解聘。

▲澎科大教評會審查直指陳正國當年應徵助理教授提供的履歷，竟找人造假工作證明，去年3月決議解聘。

對此，教育部接受本刊採訪證實，經檢視澎湖地檢起訴書，陳正國當年提供不實工作證明並獲聘任，去年2月13日曾去函告知澎科大，若經學校審認陳自始至終未具資格，應撤銷他的聘任；後續該校召開三級教評會審認，查明陳確實未具應聘資格，並經教評會決議撤銷他的聘任資格。

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