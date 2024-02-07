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捕獲野生熊大、兔兔和莎莉　與LINE Bank相約高雄輕軌成打卡熱點

▲搭乘高雄輕軌，不少民眾都被LINE Bank的熊大、兔兔和莎莉吸引住目光，LINE Bank的聯名信用卡不僅希望讓消費者輕鬆享回饋，獨家超Q的卡面設計，也讓許多粉絲搶先想要開戶蒐集。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者蒲世芸／採訪報導

來到高雄，搭乘輕軌拍照打卡絕對是清單中的重要行程，現在還可以捕獲野生LINE Bank的熊大、兔兔和莎莉，萌翻往來民眾視線。而信用卡現在早已成為人手一張的便利支付工具，LINE Bank希望帶給民眾不只便利，更能享有真無腦刷下去的無上限高回饋；再加上超Q獨家必收藏的可愛卡面，讓熊大、兔兔和莎莉陪你一起把錢錢變成喜歡又可愛的樣子。

▲▼LINE Bank聯名卡,聯邦銀行,渣打銀行,高雄輕軌包車廣告。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼現在在高雄輕軌就可以捕獲野生LINE Bank的熊大、兔兔和莎莉，萌翻往來民眾視線。（圖／記者姜國輝攝，下同）

▲▼LINE Bank聯名卡,聯邦銀行,渣打銀行,高雄輕軌包車廣告。（圖／記者姜國輝攝）

民眾林小姐說，「LINE Bank的輕軌包車非常可愛，剛剛看到熊大、兔兔、莎莉的列車從我們眼前經過，實在太興奮了！因為平常就很喜歡他們；聯名信用卡也很吸引我，會讓我想要辦卡收藏，而且它的回饋看起來也非常簡單，我剛剛還被它的標題國內2%、國外3%的回饋給吸引住，我都忘記自己原本的信用卡有幾%的回饋了，想要趁過年的時候，來好好研究一下這張信用卡的使用。」民眾高小姐則提到，「之前一直分不清楚LINE Pay跟LINE Bank，原來LINE Bank還有那麼多服務，讓我很想要上網看一下它的服務細節；還有剛剛的列車真的是太可愛了，搭完車都會覺得心情變得很好。」

▲▼LINE Bank聯名卡

▲超古錐的獨家可愛卡面造型。

LINE Bank聯名卡有國內2%、國外3%，無門檻與無上限的大好康，聯邦LINE Bank聯名卡在指定通路網購，還能賺最高5%回饋；渣打LINE Bank聯名卡則是享有頂級世界卡的尊榮權益，現在申辦還能享有千元好禮，優惠已經公告到7/31，越早辦理就能更快享有超讚回饋。除此之外，LINE Bank更是推出「友利嗨」推薦賺獎金活動，不限新舊卡友，只要推薦親朋好友申辦LINE Bank聯名卡，每卡皆能獲得獎金300元，獎金無上限，推越多賺越多！民眾何先生提到，「我有辦LINE Bank聯名卡真的很好用，2%回饋不用想太多，也不用做功課就能刷，還有一些像是網購5%或是分期0利率的權益也都很不錯，因為覺得很棒，所以我也推薦了朋友辦，還拿到了推薦獎金。」

▲▼LINE Bank聯名卡,聯邦銀行,渣打銀行,高雄輕軌包車廣告。（圖／記者姜國輝攝）

▲聯邦與渣打銀行LINE Bank聯名卡，享國內2%、國外3%回饋，無門檻與無上限享受真無腦刷下去的大好康。

LINE Bank除了聯名信用卡，透過好友LINE就能轉帳免記帳號，每個月還有30次免費跨行轉帳服務，一起跟著熊大、兔兔和莎莉開戶並蒐集好用又可愛的聯名卡。 

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