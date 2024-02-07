年節走春大玩臺中　感受舊城區多元風貌

▲臺中火車站周邊文創、旅店、特色商家、百貨林立，歡迎大家新年走春來此地漫遊。（圖／臺中市政府提供，以下同）

生活中心／綜合報導

農曆新年連假將至，推薦大玩臺中探訪舊城區之美！臺中市府不斷推動該區建設，成功整治綠川水岸廊道與柳川水岸步道，加上保存良好、韻味十足的百年歷史建築，讓舊城區展現新風貌。周邊除了知名景點外，更有老屋改建的早午餐、甜點等文青小店，大家可以一邊品嘗美味甜品，同時欣賞老建築改造活化後的風貌。充滿巴洛克式建築風格的「臺中市役所」，百年國定古蹟「臺中州廳」、「臺中文學館」、「中央書局」等地，都是值得深度體驗的特色景點。

▲第二市場的爌肉飯與魯肉飯是在地人從小吃到大、最熟悉的家鄉味。

在一日散策之旅中，少不了要吃喝一番，中區「第二市場」，有許多在地人從小吃到大的家鄉味，菜頭粿、糯米腸、魯肉飯、意麵、肉丸、紅茶、米苔目等各種豐富小吃，千萬別忘了品嘗！另外更不可錯過「第四市場」，在歷經沒落與歇業後，於2021年營運團隊進駐，並保留原本的攤台、屋架、太子樓及招牌，除了不定期舉辦文化策展及青創市集外，還提供輕食及與眾不同的餐點，非常推薦大家來此喝咖啡、吃下午茶，感受老市場的新活力。

飽餐一頓後可至距離火車站不遠的「綠空廊道」，因鐵路高架化通車後，市府利用舊鐵路騰空用地，打造一條連續帶狀的無障礙自行車道及人行步道，漫步其中，享受最Chill的時光。

▲自鐵路高架化後，市府活化運用原有的鐵道空間，透過植樹綠化打造「綠空廊道」，是居民休閒、運動的好去處。

舊城區除了充滿文化與美食外，也有能夠滿足購物逛街慾望的LaLaport購物中心、秀泰生活、大魯閣新時代等，或是探索異國美食的東協廣場，應有盡有，歡迎來到這裡，感受臺中新舊靈魂交融的百年風華，探索舊城蛻變後帶來的驚喜與美好。

▲臺中火車站周邊百貨公司、購物商場林立，帶動龐大人流及商機

舊城區多了新時代風味，不只讓在地人重新看見家鄉之美，也吸引外地人潮探訪。為了滿足停車需求，目前鄰近臺中火車站有3座停車場陸續建設中。

其中位於臺中火車站西北隅的「大臺中轉運中心」，是臺中重要的大眾運輸交通引擎，除了可望改善火車站前交通，還將分流客運及公車動線，未來預計提供汽車格506席、機車格1,290席、自行車格116席及轉運中心大客車12席的停車空間，其中74席汽車及162席機車為充電席位，預計114年下半年完工啟用，未來可望成為重要的轉運樞紐站，方便民眾轉乘及停車。

▲「大臺中轉運中心」首度採用「易利柱」優化工法，提升柱體耐震強度及結構品質，為全民安全把關。

鄰近美食熱點第二市場附近同時也規劃興建「興中立體停車場」，將從原本的平面停車場改造為地下2層、地上5層的立體停車場，提供汽車格562席及機車格632席，預計於114年中啟用；啟用後將接續增築第6至7層作為智慧停車管理中心，預計在115年底完工。

▲預計113年年中完工的興中立體停車場，將可替中區新增更多的停車空間。

而位於東區立德街及信義街口的「公兒30地下停車場」，預計今(113)年年中完工，屆時地下室停車空間可容納汽車格208席、機車格309席、預留26席汽車及7席機車充電席位，將有效紓緩停車需求。地面層將結合鄰里綠地公園、兒童遊憩空間、里民活動中心，作為當地民眾休閒活動使用。停車場等重大建設啟用後，人潮與商機將為舊城區帶來新氣象。

▲公兒30地下停車場結合公園綠地、兒童嬉遊、里民活動中心等，複合式空間，為附近居民提供多元需求。

(臺中市政府 廣告)