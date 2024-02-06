桃園客家基金會推最新LINE貼圖　讓您輕鬆學客語

▲桃園客家基金會推最新LINE貼圖結合客語。（圖／桃園客家基金會提供）

記者楊淑媛／桃園報導



農曆年前，桃園市政府客家局和客家文化基金會，推出2024年全新「桃園客家」LINE主題貼圖，圖中主角是一對Q萌、可愛的小男孩和小女孩，兩人身穿客家藍衫搭配花布，活潑生動的表情和肢體動作配上生活常用詞彙和重大節慶的客家用語，例如「天穿日」就是客家日，依照不同節慶按貼圖表達祝賀或心情，藉此學客語。

客家局長兼客家文化基金會執行長林昭賢6日表示，客家文化的傳承很重要，如何吸引更多人學習客語，將客語融入生活中，自然而然成為語言使用的一部分顯得格外重要。

客家文化結合通訊科技，LINE就是最好的媒介，也是民眾平日最常使用的通訊軟體之一，桃園市客家文化基金會早在前幾年就已陸續推出三套貼圖，今年則是推出第四套只要付費30元，就可以擁有24組的貼圖隨時隨地選用，用簡單的客語詞彙來表達心情和重要節慶的祝福，輕鬆有趣的設計帶動客語學習的風潮。

這次最新貼圖由四月畫畫藝術家設計，以客家藍衫搭配花布公仔為主角，蒐集常用生活客語詞彙分成兩大系列，首先是節慶的專業用語，農曆新年期間就可選按「新年快樂」、「萬事如意」，文字搭配放鞭炮的可愛動作祝賀恭喜，其他重大節日「天穿日」指的就是客家日、「五月節安康」則是端午節快樂、而祝賀中秋節的客語就是「八月半快樂」，除了節慶外，第二大系列就是日常問候，「恁早」就是早安的意思，「正來尞」是有空來玩，「恁久好無」是好久不見、最近好嗎？「無問題」就是沒問題、「恁仔細」是謝謝、「毋使客氣」是不客氣、「做得無」是可以嗎？「亻厓盡好盡好」則是我很好，「一定係手指公」就是很棒的意思，24組貼圖有趣又實用，即日起付費下載，歡迎大家踴躍使用。