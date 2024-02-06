　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

農曆年來看展！ 桃園馬村設計實驗室即起迄3／3成果展

▲桃園馬村設計實驗室即起迄3/3日成果展

▲桃園馬村設計實驗室即起迄3/3日成果展。（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府文化局6日表示，「馬村日誌、憶玖伍柒．序章」馬村設計實驗室成果展，即日起至3月3日，在馬祖新村眷村文創園區實驗藝廊(1至3號眷舍)展出。展覽媒合中原大學商業設計系、桃園職人文創品牌、在地企業，開發出高達20項文創商品、6種品牌設計概念，展示成果豐碩！

由於，展覽期間適逢農曆過年，馬村園區自初三開始開放參觀，歡迎市民來馬村走春、看展，感受桃園文創新魅力。市府文化局表示，本屆馬村設計實驗室成果展以「馬村日誌「憶玖伍柒．序章」為題，透過日誌的概念呈現此次計畫，從探索馬村文史記憶到商品研發、成果展示的過程。展覽分為兩大主軸，首先是文化局首度與中原大學商業設計系合作，由全系師生進行為期4個月的眷村採集、原住戶口述訪談，從馬村建築外觀、居民記憶萃取設計靈感，再分別從品牌創新設計、文創商品開發等兩面向進行研發。

▲桃園馬村設計實驗室即起迄3/3日成果展

參與本次計畫的中原商設系陳靜宜主任表示，「同學們通過深入調查分析提出『馬村限定品牌專賣店』的品牌策略，並重新詮釋馬村獨特的文化元素，提出多元面向的品牌企劃及周邊商品設計，以期塑造馬村的品牌形象，提升文化經濟價值。

▲桃園馬村設計實驗室即起迄3/3日成果展

期望訪客能透過這次同學們的作品深入認識馬村魅力，見證同學們努力的成果」。而這次展覽中，也挑選了一款學生設計的木香瓶商品與進駐馬村園區的2家職人品牌「花香氣」、「調香木屋」合作進行量產。文化局邱正生局長表示，「透過這個計畫讓年輕設計師認識馬村獨特文化，藉由進行設計轉譯、商品研發的過程，不僅達到眷村文化世代傳承，也是鍊結產、官、學三方，推動文創產業發展的一個示範」。

展覽的另一大亮點，則是結合設計師、馬村進駐品牌「森合舍」和在地老字號企業「美琪生技公司」共同完成的肥皂組合商品，設計靈感來自過去眷村女性拉開抽屜取用美琪香皂的常民記憶，開發出以馬村形象識別為包裝設計的肥皂、木製皂盒組合商品，並規劃在園區內的桃印文創選物店進行實體販售，打造桃園生活品牌。

ET快訊
小心過年爆肥！　醫揭9種「熱量破表零食」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北秀朗橋站捷運開發大樓上梁　侯友宜：創造3000個就業機會

2024迎新年心靈走春　世界宗教博物館召喚尋龍高手

春節連假即將來臨　侯友宜：工區圍籬退路於民

長庚科大范君瑜校長　獲選台灣護理學會副理事長

北榮桃園分院分享受歡迎軟質美食　長輩開心共享年節美味

農曆年來看展！ 桃園馬村設計實驗室即起迄3／3成果展

桃園客家基金會推最新LINE貼圖　讓您輕鬆學客語

中和和平街黃昏市場改建重開幕　侯友宜發福袋祝福吉龍舞春

桃園市兒童美術館4／3開館試營運　首展「探險未來！」

發展北橫觀光　桃園力推北橫地方物產創意行銷

陳沂挨揍..抱媽媽痛哭：講實話沒有錯！　轟超派引模仿「大家覺得打人沒什麼」

陳沂當街遇襲遭毆打　淚崩：講實話本來就沒錯

陳沂上統神直播挺Toyz　曾說「覺得下個被打是我」

陳沂喊預謀！兇嫌埋伏門口1hr 　動手前先問「是陳沂？能合照？」

打陳沂男現身90度鞠躬道歉！　「背影像網婆」發現是名人嚇到

梅西香港賽缺席引眾怒　他親回：因身體不舒服

陳沂路邊遭男出腳痛毆　嫌落網喊：以為是網婆

國1彰化段奪命連環車禍　肇事駕駛無照竟找弟頂罪

春節出遊全家Chill一下！六福村 《馬戲奇幻樂園》登場　陪民眾High玩一整天

NCT泰容「吵到粉絲搶票」被喊：安靜點！　網笑「首位發Bubble道歉的偶像」

新北秀朗橋站捷運開發大樓上梁　侯友宜：創造3000個就業機會

2024迎新年心靈走春　世界宗教博物館召喚尋龍高手

春節連假即將來臨　侯友宜：工區圍籬退路於民

長庚科大范君瑜校長　獲選台灣護理學會副理事長

北榮桃園分院分享受歡迎軟質美食　長輩開心共享年節美味

農曆年來看展！ 桃園馬村設計實驗室即起迄3／3成果展

桃園客家基金會推最新LINE貼圖　讓您輕鬆學客語

中和和平街黃昏市場改建重開幕　侯友宜發福袋祝福吉龍舞春

桃園市兒童美術館4／3開館試營運　首展「探險未來！」

發展北橫觀光　桃園力推北橫地方物產創意行銷

新北秀朗橋站捷運開發大樓上梁　侯友宜：創造3000個就業機會

Karina曝「親姊姊比我漂亮」！　盛讚：這輩子遇過最善良帥氣的人

2024迎新年心靈走春　世界宗教博物館召喚尋龍高手

買22包送22包! 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

地方熱門新聞

陳致中出獄回家了！深夜發文：如夢一場

陳致中假釋通過出獄了！

桃榮分享軟質美食　長輩共享年節美味

2024桃園燈會搭接駁車　送限量小提燈、抽黃金

長庚科大范君瑜校長　獲選台灣護理學會副理事長

春節連假即將來臨　侯友宜：工區圍籬退路於民

新年心靈走春　世界宗教博物館召喚尋龍高手

桃園馬村設計實驗室　即起迄3/3日成果展

桃園客家基金會　推最新LINE貼圖學客語

春節不打烊　桃園兩大漁港魚貨足景點美

新北中和和平街黃昏市場改建重開幕

黃偉哲率隊慰勉警察、協勤民力、憲兵

春節南警整理交通狀況報乎你知

新北秀朗橋站捷運開發大樓上梁

更多熱門

關鍵字：

桃園馬村設計實驗室.成果展

讀者迴響

熱門新聞

LINE「24款免費貼圖」限時下載！懶散兔、超應景拜年圖

暴打陳沂男鞠躬道歉　打到名人也嚇到

陳沂街頭被毆又遭「二度暴力」　丹妮婊姐發聲引網讚

台中頂級柴燒牛排館歇業　饕客千萬元頂下

港警正式通緝周庭　除非回港自首否則終生追捕

半夜等激戰！「妹子慘被當飛機杯」男友爽完秒睡

台積電員工分紅　平均每人149.52萬

即／台中「干城市場」大火　現場濃煙衝天

細肩爆乳女來台賣淫　拍大把鈔票炫富

網求《甄嬛傳》馬拉松跳過甘露寺　電視台回應

過年紅包3000元很失禮！　詳細行情大公開

小心過年爆肥！醫揭9種熱量破表零食

叔叔自助餐「住3200萬豪宅」！他驚：不起眼工作

21歲黑衣男狠揍陳沂　「專業打手」3關鍵曝

一堆7年級生存款沒到百萬？PTT認了曝原因

更多

最夯影音

更多
陳沂挨揍..抱媽媽痛哭：講實話沒有錯！　轟超派引模仿「大家覺得打人沒什麼」

陳沂挨揍..抱媽媽痛哭：講實話沒有錯！　轟超派引模仿「大家覺得打人沒什麼」
陳沂當街遇襲遭毆打　淚崩：講實話本來就沒錯

陳沂當街遇襲遭毆打　淚崩：講實話本來就沒錯

陳沂上統神直播挺Toyz　曾說「覺得下個被打是我」

陳沂上統神直播挺Toyz　曾說「覺得下個被打是我」

陳沂喊預謀！兇嫌埋伏門口1hr 　動手前先問「是陳沂？能合照？」

陳沂喊預謀！兇嫌埋伏門口1hr 　動手前先問「是陳沂？能合照？」

打陳沂男現身90度鞠躬道歉！　「背影像網婆」發現是名人嚇到

打陳沂男現身90度鞠躬道歉！　「背影像網婆」發現是名人嚇到

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面