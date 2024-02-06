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社會 社會焦點 保障人權

海陸新訓中心遺失手槍！營長集資買「玩具槍」代替　2人遭彈劾

記者閔文昱／綜合報導 

海軍教準部陸戰隊新訓中心第2營於2022年3月間辦理新式教育召集，卻在同年2月7日至3月4日執行整備時不慎遺失一把45手槍，事後指揮官潘東昇為隱匿案情，默許所屬營長林家葳及其他4位連長共謀集資購買仿真模型槍偽充真槍混儲於械庫中，均未向上呈報。對此，監察院6日通過提案，彈劾指揮官潘東昇上校及第2營營長林家葳中校，移送懲戒法院審理。

監察委員指出，潘東昇在得知並確認槍枝短少後，未依規定回報國防部列管，且為隱匿丟槍責任，默許所屬營長、連長集資購買以仿真模型槍偽充真槍混儲於械庫中，企圖共同掩飾丟槍疏失，又在新任營長交接點交時因發現槍枝有異，潘東昇反映時，反遭斥責，僅在交接清冊註記槍枝有異，繼續隱匿槍枝遺失以及以假槍冒充真槍混儲於械庫的案情。

▲▼ 入伍當兵（圖／翻攝國防部發言人）

▲海陸新訓中心日前發生離譜換槍案。（圖／翻攝國防部發言人）

監察委員表示，潘東昇涉觸犯陸海空軍刑法為軍事上虛偽之命令、通報或報告、刑法公務員登載不實、國軍械彈爆材管理指導要綱及海軍械彈爆材管理之相關規定，違失情節重大；另外，林家葳與所屬4位連長共同謀劃集資購買仿真模型槍，由他挑選其中1把，再由所屬連長偽刻槍枝序號，偽充真槍放入械庫中，魚目混珠以共同隱匿丟槍疏失，同樣違失情節重大。

監察委員王美玉、賴鼎銘及郭文東強調，潘東昇及林家葳二人所為，除違反陸海空軍刑法、刑法及公務員服務法之規定外，亦嚴重傷害國軍形象及政府信譽，為整飭官箴，並杜絕僥倖，確有予以懲戒之必要。

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