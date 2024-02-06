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大陸 大陸焦點 特派現場

港警正式通緝周庭　除非回港自首否則終生追捕

▲香港眾志成員周庭。（圖／路透社）

▲前香港眾志成員周庭。（圖／路透社）

文／中央社

香港警方今天確認通緝前香港眾志成員周庭，表示除非對方回港自首，否則終生通緝。

官方香港電台報導，警務處副處長簡啟恩下午在記者會上確認了通緝行動。

2020年，周庭涉嫌違反香港國安法的「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」而被捕，事後獲准保釋；去年9月，警方國安處向她發回旅遊證件，並延長她的保釋至同年12月。

去年12月初，周庭在社交平台發文表示，7月獲准到加拿大多倫多升學，9月中已赴當地，經過深思熟慮，決定不回港向警方報到──即棄保。

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