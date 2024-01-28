大園仁壽慈善會寒冬送暖　助250名弱勢長者過好年

▲大園仁壽慈善會創會理事長陳光輝，親自將發送物資提到長者機車旁。（圖／慈善會提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市甫成立半年多的「大園仁壽慈善會」，27日於大園區仁壽宮舉行「寒冬送暖送愛心公益活動」。創會理事長陳光輝說，在慈善會會員、顧問以及善心人士、愛心企業共同贊助下，今天發送區內250名弱勢長者，每名2000元紅包以及毛毯等民生物資，期大家平安過好年。

陳光輝表示，小時候常看到父親在過年前，贈送白米給有需要的人，也看到受幫助的人臉上露出的笑容，如今自己事業有成，希望延續父親生前的善舉。因此，於去年7月成立大園仁壽慈善會，接受大園區需要緊急救助的家庭申請急難救助，半年來已經幫助不少家庭暫度難關。

▲陳光輝理事長(左八)感謝做公益，大家一起來。（圖／慈善會提供）



今天舉辦的寒冬送暖送愛心公益活動，現場除了發送紅包外，提供的物資包含泡麵、罐頭、沙拉油、牙膏、衛生紙及餅乾禮盒等，陳光輝與妻子許美貞，更加碼贊助50萬元，期盼長者們平安度過新年。另外，現場並有義剪、書法名家現場春聯揮毫送春聯等活動。

包括：大園仁壽宮董監事、大園汽電共生公司、大園區農會、景岳生物科技、敬鵬工業、臺灣伊莎貝爾食品公司、新北市扶弱公益協會等單位熱心贊助活動；新科立委當選人涂權吉、前大園區長呂水田等人士皆出席活動。