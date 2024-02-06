台76父子遭撞雙亡！全家頓失依靠「留老小4人」　她想休學扛家計

記者唐詠絮、劉人豪／彰化報導

彰化台76線西向13k埔鹽路段昨（5）日發生死亡車禍，48歲王姓男子駕駛小貨車，載72歲父親到彰化批發水果後要回宜蘭，與45歲黃男駕駛的大貨車發生碰撞，小貨車墜落橋下導致王姓父子雙亡。家屬指出，2人死亡後家裡頓失經濟支柱，不知道之後要怎麼辦，王姓駕駛的大女兒甚至有休學念頭，想幫忙家計。

▲彰化台76線車禍，小貨車上父子雙亡，家中頓失經濟支柱。（圖／記者唐詠絮攝）

▲王姓駕駛妻子表示，家庭經濟一直都不寬裕。（圖／記者唐詠絮攝）

據了解，王姓父子一家是宜蘭頭城人，一直以來都是依靠賣水果為生，已經賣了將近40年，都是前往彰化員林批水果，然後載回宜蘭販售。王姓駕駛有兩個女兒，分別就讀大學二年級和高中二年級，家庭經濟一直都不寬裕，王姓父子不幸罹難後，留下了年邁的母親、妻子和兩個女兒，事發後王姓駕駛的大女兒甚至想休學幫忙家計。

王姓駕駛的妻子哽咽訴說，原本計劃丈夫這趟跑完後想要去旅行，也想說等小孩子畢業之後，或許就可以過退休生活。然而一場無情的悲劇，將所有的夢想摧毀，讓她無法想像接下來的生活該如何繼續。

▲黃男(左)到殯儀館後不發一語。（圖／記者唐詠絮攝）

該起事故檢方6日上午10時許進行相驗，肇事的黃男從偵防車下來後，面對媒體追問為何會發生追撞，是否開太快？黃男不發一語。王姓駕駛母親則不滿表示，黃男都沒跟家屬道歉，雙方也都沒講過話。詳細的肇事原因有待釐清。