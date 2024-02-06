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落實在地關懷　黑松捐贈300萬修繕八卦山牌樓完工

▲▼ 黑松,彰化,八卦山,在地關懷,文化資產,社會責任,彰化縣文化局。（圖／黑松公司提供）

▲黑松捐贈300萬修繕八卦山牌樓完工。

圖、文／黑松公司提供

企業的社會責任不僅僅是口號，更重要的是透過實際行動來體現永續發展。黑松公司於去(2023)年彰化建縣300年前夕特別捐贈300萬元，協助修繕歷經一甲子的重要地標－彰化市八卦山牌樓，與彰化縣政府共同維護地方文化資產。為慶賀八卦山牌樓修繕完工，彰化縣政府於2月2日舉行完工典禮點燈儀式，彰化縣縣長王惠美、文化局局長張雀芬、黑松公司行銷處總監沈榮宗也共同與會，一同點亮這座承載許多民眾共同記憶的八卦山牌樓。

矗立在彰化市中山路與東民街口的八卦山牌樓，是黑松第一任董事長張文杞與當時的縣長呂世明為了推動八卦山風景區的發展而籌設，1964年，由黑松捐款興建的八卦山牌樓落成，時至今日，八卦山牌樓已成為彰化縣最具代表性的文化精神地標之一。因屋瓦老舊、彩繪漆面剝落褪色等歷史痕跡，黑松再捐獻300萬元，縣府追加135萬元，歷時將近180多日的修復工程，於去年11月30日順利完工，讓八卦山牌樓重現昔日光景。

彰化縣文化局也特別策劃八卦山牌樓60週年老照片及文物展，展覽內容包含1964年八卦牌樓落成啟用典禮以及不同年代的歷史照片等，展期自2024年2月2日起至3月3日止在彰化縣立圖書館一樓大廳展出，讓民眾透過老照片看見八卦山牌樓和街景的演變樣貌。

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