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社會 社會焦點 保障人權

預謀犯案畫面曝光！黑車埋伏陳沂家樓下1hr　見她踏出門秒上前攻擊

記者張君豪、黃彥傑、陳韻如／台北報導

網紅陳沂昨(5日)下午當街遭一名黃姓男子攻擊，陳沂臉頰、耳朵因此受傷。警方獲報後，到場逮捕黃男，並依傷害罪現行犯身分移送台北地檢署偵辦。檢察官訊後諭令黃男5萬元交保候傳。不過，稍早一段關鍵畫面曝光，黃男在案發前就搭車到現場，埋伏一小時後才下車行兇。對此，警方也將持續追查是否有幕後藏鏡人指使行兇。

▲毒蟲黃男當街打網紅陳沂，警方帶回管束並依傷害罪嫌移送。（圖／記者張君豪翻攝）

▲毒蟲黃男當街打網紅陳沂，警方帶回管束並依傷害罪嫌移送。（圖／記者張君豪翻攝）

這起案件發生在昨天下午4時許，陳沂當街遭黃男毆打，她嚇得立即閃躲，但仍遭出腳猛踹，造成她臉頰、耳朵受傷。

警方事後調查，21歲黃男家住北市景美，有毒品、傷害前科，平常幾乎都出沒在文山區，但卻出現在松山區八德路上鎖定陳沂攻擊，且動完手後還留在現場等待警方到案而未逃逸，更醉言醉語遭警方依《警察職權行使法》施行保護管束帶回，警方懷疑全案是預謀犯案。

稍早一段關鍵畫面曝光，一輛黑色轎車在案發前1小時就開抵現場，而經警方調查後確定，就是黃男所乘坐的轎車，他當時由周姓友人載到現場，2人在車上埋伏等候1小時，見到陳沂出現後，黃男才下車攻擊，但周男則向警方供稱，「不知道他會下車揍人」。

▲毒蟲黃男當街打網紅陳沂，警方帶回管束並依傷害罪嫌移送。（圖／記者張君豪翻攝）

▲黃男穿戴要價不斐的上衣及手錶，警方懷疑他幕後有人指使犯案。（圖／記者張君豪翻攝）

警方事後表示，周男當時在場是勸阻並未動手，所以未列案移送，車輛所有人及是否有鎖定預謀下手，也仍在釐清。此外，警方後續將持續深入追查，並詳細過濾黃男人際網絡，以釐清陳沂遭當街毆打「洗臉」的傷害犯罪幕後是否有對價關係及黑幫教唆。

▲▼ 陳沂當街遭人毆打，凶嫌疑似預謀犯案 。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲陳沂當街遭黃男毆打，周姓男子在案發後也出現在現場。（圖／記者黃彥傑翻攝）

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