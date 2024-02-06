台東慢食節「食育餐桌」　4／20卑南遺址公園登場

▲台東縣政府表示，台東慢食節將於4月20、21日在卑南遺址公園登場。（圖／記者楊漢聲攝）

記者楊漢聲/台東報導

2024年第一場台東慢食節，將於4月20、21日在卑南遺址公園登場，以「食育餐桌」為主題，台東縣長饒慶鈴邀請各地喜愛慢食節的朋友，一起在春光中野餐品味臺東慢食，並透過多場食材動手作活動，深化對飲食的五感體驗，感受全新的慢食節。

台東縣長饒慶鈴表示，食育一詞源自日本《食育基本法》，係指「透過各式各樣經驗，學習食物相關知識與選擇食物能力。」內容囊括飲食、農業、生態、營養、文化等五大面向整合與教育。今年首場「食育餐桌」，除了提供民眾認識食物管道，也將呼應國際慢食組織Slow Food Kids宗旨，在販售料理的同時提供「視覺、觸覺、嗅覺、味覺、聽覺」等五感體驗。

臺東縣政府提到，今年慢食節「食育餐桌」將邀請35組台東慢食廚人化身成食育老師，運用台東在地當令新鮮食材，展現食物真原味，另以手工製作、時間醞釀等方式，透過自然發酵或天然香料，帶出時間醞釀的食物風味，讓大眾從風土到餐桌感受食物的魔法。

台東縣政府農業處指出，4月食育餐桌前將舉辦2場「台東慢食學院課程」，邀請國際慢食組織台灣青年代表許宮璉幫助台東廚人梳理Slow Food Kids定義；另將邀請台灣「食育教母」林如萍，協助店家從自己的料理中發展教育內涵，讓慢食的蝸牛緩慢爬進每位來參加的大人與小孩心中，成為對抗速食文化的改變者。

有意參與「台東慢食節－食育餐桌」的台東料理人，歡迎參加2月底至3月初的2堂台東慢食學院課程與店家料理甄選，徵選內容與課程詳細資訊請持續關注「慢食臺東」官網(https://slowfoodtaitung.tw/)與臉書粉專。