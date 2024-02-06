21歲男狠揍陳沂！戴百萬名表穿潮牌羽絨　「專業打手」3關鍵曝

記者張君豪／台北報導

知名網紅陳沂5日下午行經北市八德路中崙消防分隊前遭一名黃姓男子毆打，陳沂頭臉遭毆臉頰、耳朵有傷；經查涉案黃男等警方到場並未離開現場，散發酒氣瘋言瘋語表示：因誤認陳沂是他之前認識且傷害過他的「網婆」，因一時氣不過才會動手打人，但黃男身上所穿羽絨衣，是法國知名品牌有「羽絨衣之王」的Moncler，動輒要價萬元，所戴手錶更是幾百萬起跳的頂級Richard Mille，加上黃男犯案過程充滿專業黑幫小弟「給教訓洗臉」的恐嚇意味，北檢檢察官罕見指揮偵辦本案，追查幕後犯罪動機。

▲毒蟲黃男當街打網紅陳沂，警方帶回管束並依傷害罪嫌移送。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

根據警方調查，動手的黃男（21歲、經查有毒品、傷害前科）家住北市景美，平常混跡文山區，為何當時專程跑到松山區八德路鎖定網紅陳沂起釁，加上他動手打完人後在現場等待警察，並未犯案後逃逸，並醉言醉語遭警方依《警察職權行使法》施行保護管束帶回。經警方施行酒測、酒測值僅有0.21mg/L。後來經警方請示北檢檢察官，檢察官諭令以準現行犯身犯逮捕，警方依傷害罪嫌移送黃男遭裁定5萬元交保候傳。

警界人士分析，黃男跨區到松山區「醉打陳沂」，幕後恐有特殊動機；加上他打完人就直接停留現場等待警察，並對警嗆聲製造「酗酒泥醉」無法自主身心的狀態，更配合警方管束帶回調查等行為，一口就供稱是誤認「網婆」打錯人，每個動作都符合「並無主觀犯意」、「並非計畫預謀犯案」、「顯無身心自主能力」的法律減刑要件。

加上僅是文山區一名遭列管毒蟲，居然穿戴數百萬元名錶和知名服飾，警界懷疑黃男犯案攻擊陳沂幕後有高人操盤，北檢檢察官正式指揮松山警方深入追查此案，將詳細過濾黃男人際網絡，釐清陳沂遭當街毆打「洗臉」的傷害犯罪幕後是否有對價關係及黑幫教唆。

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