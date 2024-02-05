　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

小六數學題求問「有幾顆糖」！他看傻喊「太奇毛」...釣出神人解答

▲求解小學三年級數學考題。（示意圖／取自免費圖庫）

▲國小數學題越來越多元，不少家長也看得霧煞煞。（示意圖／取自免費圖庫）

圖文／CTWANT

為了激發學生更多的潛能，中小學的教材不斷更新，題目也愈來愈多元，有時連家長看了都霧煞煞。近日一名網友就分享1題國小的數學題，抱怨「國小六年級的數學都這麼奇毛嗎？哪位大神知道怎麼解這題嗎？」貼文曝光後引起熱議，也成功釣出不少神人解答。

原PO近日在臉書社團「爆料公社」發文，並分享1題國小六年級的數學題，從照片中可見，題目寫著「糖罐中有一些糖果。第1天妹妹吃掉全部1／2，第2天吃掉第一天剩下的1/3，第3天吃掉第2天剩下的1／4，…第98天吃掉第97天剩下的1／99，第99天吃掉第98天剩下的百分之一，這時剩下2顆糖果，請問原本有多少顆？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO分享國小6年級的數學題目。（圖／翻攝自爆料公社）

▲原PO分享國小6年級的數學題目。（圖／翻攝自爆料公社）

題目曝光後，許多網友紛紛被考倒，直呼「小六這麼難」、「放棄，下一位」、「真的有小六學生會解答的嗎？」「我覺得乾脆不要吃好了」、「到底是在考數學還考國文？」「現在數學常常不是不會算…是看不懂題目再說什麼」、「到底是數學，還是文言文…」、「我比較好奇連吃99天糖，牙齒剩幾顆」。

不過也有神人出面解答，表示其實前面文字都是陷阱，只要看最後3句就好，「題目只要看最後三句就好了2÷（1/100）=200」、「200顆，前面都文字遊戲」、「前面不要看，最後那一行才是題目這樣就簡單了」、「200，這題出的不錯啊，考的是邏輯」、「2除以百分之一，答案是200顆」、「200顆，每天過後都剩下的1/(天數+1)」。

延伸閱讀
29歲巨嬰女上廁所發現沒紙　報警索要被拒竟「大鬧警局」警察不忍了
年終領18萬！媽逼她包紅包給「這些人」　新鮮人崩潰喊：要吃自己了
女博士投資「明信片」損失上千萬　5嫌牟利14億…二審逆轉全無罪

ET快訊
過年天氣先濕後乾！小年夜雨最多　冷氣團低溫10度↓時間曝
國民黨尾牙大啖龍蝦　韓國瑜高歌「我們都是一家人」
2000萬1縣市刮出！　彩券行：白色大蝴蝶飛進來
「一代女皇回來了」激瘦10公斤...狀態超驚人
快訊／民進黨告黃揚明「求償100萬」
她拿194萬買房　整袋現金丟在捷運站
快訊／繳電話費「雲端發票中100萬」　6人幸運中獎
新加坡亂倫！4親哥哥趁媽不在家　性侵妹妹4年

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

開業35天刮出2000萬大獎！白色大蝴蝶帶財運　幸運女得主想買房

小六數學題求問「有幾顆糖」！他看傻喊「太奇毛」...釣出神人解答

春節花東訂房率6成！高公局公布地雷路段「國5從初一塞到初三」

有錢人屍體外表乾淨、內臟遍布脂肪！日本法醫解剖看殘酷階級差異

情侶出國「每天想壞壞」　一票人羞笑：連4天被翻起來

「0度線」來了！氣象專家示警：春節「這2天」將跌破7度

民團盼新國會制定《行人安全條例》　提4建議「全面落實人行道」

瘦肉精風波！雲林2處台糖豬場完成抽驗　15樣本待檢驗結果

娘家種菜！帶蔬果到台北「婆婆誇好吃」　私下態度卻讓她傻眼了

豬農嗆「包圍台中市府」　養豬協會緩頰：不要演變成政治事件

潤娥挑戰《想見你》OST突槌重來XD　歌單沒有的《FOREVER 1》敲碗成功

謝金燕尾牙辣唱《BANG BANG BANG》　李玖哲脫衣.任賢齊合唱員工全嗨爆

Twice志效回憶「台灣行」大讚子瑜！　她霸氣喊「人來就好」行程全安排好

三花貓見奴才燙頭髮嚇壞！　瞳孔地震＋飛機耳：妳誰？

男用6公升水桶當存錢筒！　 塞滿鈔票零錢「3年存7萬」

日JR車站旁大火傳爆炸聲　出動24輛消防車！多線停駛

台中警分局所長派出所疑持槍自轟亡　妻子含淚至派出所製作筆錄

曾國城曝心結：他遺棄了我們　羅時豐聽完落淚「對不起」

還是中了齁！三寶嬤闖紅燈原地被抓

薔薔曝光「媽媽日本秘密情人」！　他們結過婚...兩人狂轉移話題XD

開業35天刮出2000萬大獎！白色大蝴蝶帶財運　幸運女得主想買房

小六數學題求問「有幾顆糖」！他看傻喊「太奇毛」...釣出神人解答

春節花東訂房率6成！高公局公布地雷路段「國5從初一塞到初三」

有錢人屍體外表乾淨、內臟遍布脂肪！日本法醫解剖看殘酷階級差異

情侶出國「每天想壞壞」　一票人羞笑：連4天被翻起來

「0度線」來了！氣象專家示警：春節「這2天」將跌破7度

民團盼新國會制定《行人安全條例》　提4建議「全面落實人行道」

瘦肉精風波！雲林2處台糖豬場完成抽驗　15樣本待檢驗結果

娘家種菜！帶蔬果到台北「婆婆誇好吃」　私下態度卻讓她傻眼了

豬農嗆「包圍台中市府」　養豬協會緩頰：不要演變成政治事件

楊昇達「社交禮儀理論」遭來賓駁斥！　她傻眼開槍：還是歪理

桃園航空城優先產專區A基地預點交　建廠開發指日可待

分析柯文哲敗選至今問題　黃暐瀚：想贏要真正做到「理性務實科學」

新莊「千元有找」Buffet 2／29結束營業　未使用電子票券可退費

千金變飯局妹被「當眾羞辱」！　葉華《天道》譜爺孫戀網傻眼

王瞳赴大馬陪艾成家人過年落淚！提醒自己珍惜身邊的人

國民黨尾牙大啖龍蝦烏魚子　韓國瑜現身高歌「我們都是一家人」

胡瓏貿有意願卻不在中華隊15人名單　籃協親曝最大主因

開業35天刮出2000萬大獎！白色大蝴蝶帶財運　幸運女得主想買房

駭客攻擊一波波！　觀光股富野、化工業美琪瑪都中招

護理女神超商驚露「渾圓南半球」　路人回頭全被錄

生活熱門新聞

「2台灣之光」攻入美國好市多！僑胞狂搶：好幾家賣光

紅衣女陳屍飯店！業者搬移體驚覺：肚子有東西在動

春雷響了！全台連下3天時間曝　過年恐跌破10℃

正妹吃炸蛋蔥油餅遭噴蛋黃！近照曝光鄉民嗨翻

榮總尾牙高衩妹辣爆「護理師好頂」？真相曝

裝大方讓男友「去洗泰國浴」　她聽細節崩潰喊噁

2波變天圖看濕冷除夕　全台陰雨探11°C

立春「兔、龍正式交接」　5生肖躲春化解整年厄運

送神完天神下降？專家：求好運趁現在

紅髮艾德演唱會湧9.4萬人　刷新紀錄

過年好冷！　恐跌破7℃

「樂活夜櫻季」盛開美景　住戶哀喊：東湖人的災難

二度就業媽遭排擠　原因曝光遭酸爆

小人陷害！「5生肖」恐衰一整年

更多熱門

相關新聞

壓頭嗆水+斷指！2歲男童遭幼兒園虐待6年

壓頭嗆水+斷指！2歲男童遭幼兒園虐待6年

已歇業的「快樂瑪麗安」補習班南海分校，其負責人及2名女老師2018年起對校內1名2歲男童施暴，3人除體罰、帶頭霸凌外，更以壓頭嗆水、空拋、提供腐敗食物、禁止上廁所等方式凌虐男童。最高法院依妨害幼童發展罪判負責人2年4個月徒刑。2女老師一審獲判6個月，得易科罰金後未上訴。全案定讞。

Google停止「網頁庫存」功能！「1方式」可撈取資料

Google停止「網頁庫存」功能！「1方式」可撈取資料

曬年終現金！她竟遭陌生臉友堵人「強迫借錢」

曬年終現金！她竟遭陌生臉友堵人「強迫借錢」

女同事都不化妝「不怕素顏嗎」　網轟：你不值得

女同事都不化妝「不怕素顏嗎」　網轟：你不值得

妹仔素顏在家遭男友突襲　對方「無法接受」喊分手

妹仔素顏在家遭男友突襲　對方「無法接受」喊分手

關鍵字：

爆料公社小六數學題周刊王

讀者迴響

熱門新聞

即／國1彰化2轎車變形「皺成一團」　駕駛受困搶救中

這一冠得來不易！周天成去年大腸癌開刀

女友從口袋翻出「用過保險套」難過大哭！酷炫傻眼

即／國1彰化連環撞！受困2人「1死1傷」

老公開車啪啪慘死「小三脫光卡胯下」！女星認屍崩潰

王力宏告贏了！「謊言1分鐘繞半個地球」

快訊／刮刮樂頭獎2000萬首現身！　彰化屬龍婦女幸運入袋

「2台灣之光」攻入美國好市多！僑胞狂搶：好幾家賣光

美艷董娘偷吃工程師！1個月偷情10次

越南正妹檢察官性愛片外流　下場慘了

紅衣女陳屍飯店！業者搬移體驚覺：肚子有東西在動

女教師寫最火辭職信「世界那麼大，我想去看看」 8年後現狀曝　

快訊／開車加油「發票中200萬」！　獎落2縣市

台中派出所長取締酒駕挨告　生前傳訊妻：對不起

周天成驚罹大腸癌！醫曝常見症狀　「8類人」快照大腸鏡

更多

最夯影音

更多
潤娥挑戰《想見你》OST突槌重來XD　歌單沒有的《FOREVER 1》敲碗成功

潤娥挑戰《想見你》OST突槌重來XD　歌單沒有的《FOREVER 1》敲碗成功
謝金燕尾牙辣唱《BANG BANG BANG》　李玖哲脫衣.任賢齊合唱員工全嗨爆

謝金燕尾牙辣唱《BANG BANG BANG》　李玖哲脫衣.任賢齊合唱員工全嗨爆

Twice志效回憶「台灣行」大讚子瑜！　她霸氣喊「人來就好」行程全安排好

Twice志效回憶「台灣行」大讚子瑜！　她霸氣喊「人來就好」行程全安排好

三花貓見奴才燙頭髮嚇壞！　瞳孔地震＋飛機耳：妳誰？

三花貓見奴才燙頭髮嚇壞！　瞳孔地震＋飛機耳：妳誰？

男用6公升水桶當存錢筒！　 塞滿鈔票零錢「3年存7萬」

男用6公升水桶當存錢筒！　 塞滿鈔票零錢「3年存7萬」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面