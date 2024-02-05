小六數學題求問「有幾顆糖」！他看傻喊「太奇毛」...釣出神人解答

▲國小數學題越來越多元，不少家長也看得霧煞煞。（示意圖／取自免費圖庫）

圖文／CTWANT

為了激發學生更多的潛能，中小學的教材不斷更新，題目也愈來愈多元，有時連家長看了都霧煞煞。近日一名網友就分享1題國小的數學題，抱怨「國小六年級的數學都這麼奇毛嗎？哪位大神知道怎麼解這題嗎？」貼文曝光後引起熱議，也成功釣出不少神人解答。

原PO近日在臉書社團「爆料公社」發文，並分享1題國小六年級的數學題，從照片中可見，題目寫著「糖罐中有一些糖果。第1天妹妹吃掉全部1／2，第2天吃掉第一天剩下的1/3，第3天吃掉第2天剩下的1／4，…第98天吃掉第97天剩下的1／99，第99天吃掉第98天剩下的百分之一，這時剩下2顆糖果，請問原本有多少顆？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲原PO分享國小6年級的數學題目。（圖／翻攝自爆料公社）

題目曝光後，許多網友紛紛被考倒，直呼「小六這麼難」、「放棄，下一位」、「真的有小六學生會解答的嗎？」「我覺得乾脆不要吃好了」、「到底是在考數學還考國文？」「現在數學常常不是不會算…是看不懂題目再說什麼」、「到底是數學，還是文言文…」、「我比較好奇連吃99天糖，牙齒剩幾顆」。

不過也有神人出面解答，表示其實前面文字都是陷阱，只要看最後3句就好，「題目只要看最後三句就好了2÷（1/100）=200」、「200顆，前面都文字遊戲」、「前面不要看，最後那一行才是題目這樣就簡單了」、「200，這題出的不錯啊，考的是邏輯」、「2除以百分之一，答案是200顆」、「200顆，每天過後都剩下的1/(天數+1)」。

延伸閱讀

▸ 29歲巨嬰女上廁所發現沒紙 報警索要被拒竟「大鬧警局」警察不忍了

▸ 年終領18萬！媽逼她包紅包給「這些人」 新鮮人崩潰喊：要吃自己了

▸ 女博士投資「明信片」損失上千萬 5嫌牟利14億…二審逆轉全無罪