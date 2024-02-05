馬爾地夫總統宣布：已與新德里達成協議　「印度駐軍將撤離」

▲▼馬爾地夫總統宣布：已與新德里達成協議，撤離駐馬爾地夫的印度軍人。（圖／路透社）

文／中央社

馬爾地夫總統穆伊祖（Mohamed Muizzu）5日表示，已和新德里當局達成協議，今年3月10日前撤離一批印度派駐馬爾地夫的軍事人員。

馬爾地夫媒體「太陽在線」（Sun Online）報導，穆伊祖5日在發表首次國會致詞時說，印度陸軍將於3月10日前撤走第一批軍事人員，其餘2批將於5月10日之前離開。

穆伊祖重申，維護馬爾地夫的自由和主權，是他做為國家元首的首要任務。

他說，大多數民眾支持把外國軍隊趕出馬爾地夫，取回海洋主權，取消與他國簽署可能損害馬爾地夫主權的協議。

印度媒體曾披露，大約70名印度軍事人員駐紮在馬爾地夫，協助馬爾地夫士兵使用及維護印度提供的一架巡邏機與2架直升機。這兩架直升機負責運送馬爾地夫的急重症病患到其他地方治療。

親中或親印是馬爾地夫近年來歷屆總統大選的主要議題，穆伊祖去年9月當選，11月上任，被認為立場親中。

他在競選期間喊出「印度離開」（India Out）口號，就任後第2天正式要求印度撤離派駐在馬爾地夫的軍事人員，去年12月中旬又決定不再延長與印度的水文調查合作協議。

印度與馬爾地夫的關係看似急速惡化中。馬爾地夫國防部日前指控，印度海軍武裝人員在未徵得馬爾地夫相關單位許可的情況下，在馬爾地夫專屬經濟海域強行登上多艘馬爾地夫漁船，要求印度方做出說明。

另一方面，印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）今天在他的新書發表會向印度媒體說，印度和馬爾地夫都不想把事情鬧大，兩國有很多其他方面的往來，沒有必要把關係陷在特定泥沼。

蘇杰生並說，印度正在評估是否派遣受過訓練的非軍事人員，協助馬爾地夫進行醫療救援工作。