瘦肉精風波！雲林2處台糖豬場完成抽驗　15樣本待檢驗結果

▲雲林縣府4日會同中央畜產會稽查人員，赴虎尾台糖肉豬場完成採樣稽查，採樣豬血。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

台糖安心豚梅花肉片日前遭台中市府檢出含有禁用瘦肉精「西布特羅」，雲林縣是全國最大毛豬產地，縣府昨（4）日針對縣內台糖養豬場肉豬完成採樣送檢，雲林共有二處台糖養豬場，一場為種場（飼養仔豬），一場為肉豬場，目前仍等待檢驗報告中。

農業處長魏勝德表示，為因應台糖豬隻傳出驗出瘦肉精事件，縣府4日上午10時，會同中央畜產會稽查人員，赴縣虎尾台糖肉豬場完成採樣稽查，採樣豬血5管(15CC)、豬毛1包及飼料1包，同時稽查比對藥品進出貨資料及清查現場飼料、藥品、添加劑等品項藥品。防疫所技正鄭安國表示，肉豬場飼養1.28萬頭豬，昨共抽驗15個樣本，送達中央畜產會檢驗，等待檢驗報告中。若驗出未經核准動物用藥品，可處6萬元至30萬元罰鍰。

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魏勝德並指出，雲林縣自2018年起，近6年無任何豬隻被檢出瘦肉精，豬肉品質安全無虞。雲林縣肉品市場也將要求防檢署對進場拍賣、屠宰的豬隻加強進行各項藥物檢測，絕對會維護雲林縣優良豬肉的品質，讓消費者對雲林豬肉有信心，同時確保豬農權益。

▲雲林縣府4日會同中央畜產會稽查人員，赴縣虎尾台糖肉豬場完成採樣稽查，採樣豬血。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

