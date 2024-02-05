【廣編】亞洲最大！蔡司優視力旗艦店「插旗新竹」打造全臺唯一蔡司博物館

▲蔡司優視力旗艦店今日於新竹開幕，蔡司品牌旗艦店首席設計師Elmar Gauggel 、蔡司半導體光罩解決方案部門 全球銷售與服務負責人 Dr. Axel Zibold 、蔡司亞太區視力保健部門總監Vincent Mathieu、光明分子眼鏡創辦人 丁翰輝 、名模瑞莎 、蔡司台灣總經理 章平達 、德國經濟辦事處首席代表暨處長Axel Limberg 蔡司全球品牌體驗總監Philipp Novak共同出席剪綵儀式（由右至左）。

圖、文／蔡司提供

光學產業先驅──德國蔡司集團為提供臺灣消費者全面的品牌沉浸式配鏡體驗，宣布攜手國家級驗光師所組成的專業視光團隊──光明分子，共同打造亞洲最大「蔡司優視力旗艦店 ( ZEISS Vision Center ) 」，今 ( 27 ) 日於竹北高鐵店舉行開幕記者會，全臺首間品牌旗艦店，更是由曾獲德國兩大設計獎的原廠首席設計師 Elmar Gauggel 遠渡重洋親自操刀設計規劃，不只將為新竹帶來更全方位的國際視光資源，也提供民眾一個打卡新地標！今日現場也邀請從國外落地臺灣深耕臺灣體操多年並獲獎無數的名模瑞莎，與蔡司臺灣總經理 章平達、光明分子眼鏡創辦人 丁翰輝、德國經濟辦事處首席代表暨處長Axel Limberg共同剪綵，迎接蔡司優視力在臺灣的第一間品牌旗艦店！

蔡司優視力品牌旗艦店首度登臺 落腳新竹深化優視力生態圈

蔡司集團 177 年以來致力於光學領域的革新及發展，為視光護理產品創建先進的研發基礎，此次首間臺灣蔡司優視力旗艦店，除配有完備的蔡司專業數位化驗光儀器，以及獨步全球的視力保健解決方案，德國總公司也數次親赴來臺培育的在地視光人才，透過從驗光、配鏡、服務、機材使用等全技術引進，將持續深化蔡司優視力生態圈。