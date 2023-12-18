【廣編】雙金影后謝盈萱戴蔡司智銳鏡片　視覺順暢不卡卡

圖、文／蔡司提供

根據全台護眼趨勢調查顯示，有6成的民眾會同時使用手機、電腦、電視等多個螢幕，數位多屏生活型態已逐漸成為主流趨勢。除了兒童、青少年的近視問題加劇外，就連成人過往50歲才容易出現的老花問題，年齡層也逐漸下降至30~40歲，老花合併近視問題也成了文明病象徵。為迎合用眼習慣從靜態轉為動態視覺的趨勢，蔡司今推出以SmartView 2.0為核心的「這個時代」的鏡片—智銳鏡片系列，滿足從6~50歲以上的全齡完整鏡片解決方案，為數位多屏時代現代人忙碌雙眼提供更好的輔助。

蔡司智銳鏡片透過業界創新智能動態光學的3D物體空間模擬，以及眼齡優化專屬訂製的蔡司光源優視力2.0與蔡司人工智慧增強設計(IAD)，利用大數據打造符合這個時代的用眼需求的鏡片，讓不同年齡層的雙眼在數位多屏生活形態下，都能擁有清晰又舒適的客製化鏡片！

年度全新代言人謝盈萱，也分享了配戴智銳多焦點鏡片，讓視線游移不卡卡超清晰的小撇步！謝盈萱活動中說到：「自己從小就有近視，是資深眼鏡族了。然而最近突然發現，自己連化妝品的小字、劇本的字都看不清楚了。不是才要迎接44歲，竟然就有老花眼的問題，可能是因為平常除了要讀劇本、看看書，還會滑手機、平板，所以眼睛比以往還要更容易感到疲累，偶爾視線轉換時還會看不清楚。」提早老化的眼睛，讓她感到措手不及。

歡慶全面升級上市2024/1/1-2/29只要至蔡司全台授權眼鏡店選配「蔡司智銳鏡片全系列」乙副，即能擁有蔡司磁吸式手機卡套支架一個。活動詳情請見：https://www.facebook.com/zeissvision.taiwan