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壓頭嗆水+斷指！2歲男童遭幼兒園虐待6年　3惡師下場曝

2歲男童遭幼兒園老師虐待長達6年。（示意圖／Pixabay）

▲男童慘遭幼稚園老闆及老師聯手凌虐。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

已歇業的「快樂瑪麗安」補習班南海分校，其負責人及2名女老師2018年起對校內1名2歲男童施暴，3人除體罰、帶頭霸凌外，更以壓頭嗆水、空拋、提供腐敗食物、禁止上廁所等方式凌虐男童。最高法院依妨害幼童發展罪判負責人2年4個月徒刑。2女老師一審獲判6個月，得易科罰金後未上訴。全案定讞。

判決書指出，該名林姓負責人為快樂瑪麗安加盟商，卻與2名同性老師對男童施暴，造成男童就讀該校6年期間遭遇地獄般生活。3人除常用「愛的小手」敲打男童頭部及身體，還常故意把男童頭部壓進水桶或水池，使其嗆水，或命令半蹲、交互蹲跳、四肢撐椅做「桂河大橋」，與曾在冬天命令男童脫光再用冷水沖，甚至抓住腳踝旋轉甩出，造成男童左拇指骨折。

3人還會命令男童洗廁所，以及稱男童母親在醫院工作，所以男童身上有病毒、尿有細菌，命令男童上課戴口罩，其他學童不用，造成男童遭同學排斥，甚至無故禁止男童吃午餐、點心，或提供發霉、腐敗酸辣湯，以及禁止喝水、小便。

男童母親多次詢問負責人孩子經常受傷原因，但都遭負責人搪塞，且負責人事後還變本加厲虐待，導致男童回家不敢告訴家人，直到小學3年級才拜託父母轉至其他分校。男童之後透過報導得知「南海分校」有其他幼童受虐，並因回憶過去產生身心異狀，就醫後被診斷出PTSD，隨後說出自身遭遇。

男童出庭時指證負責人及2名女老師施虐，其中2老師坦承虐待男童，但負責人辯稱「沒必要對花錢來就讀的男童做這些事，也沒要求老師虐待他」，聲稱是男童及挾怨報復的離職老師編造不實指控。2020年一審法官判負責人3年10個月；2女師各6個月，得易科罰金18萬。負責人單獨上訴後，雖表示願意賠償20萬，但無法與家屬達成共識，二審高院改判2年4個月。負責人再度上訴後，遭最高法院駁回，全案定讞。

◎《CTWANT》關心您，若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線

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