4寶爸性侵前妻！竟辯「她叫我試鬆緊」還情勒小孩　法官重判4年

▲黃男懷疑前妻有新歡，竟硬上性侵得逞，遭判刑4年。（示意圖／取自免費圖庫123RF）



記者吳佩蓁／台北報導

台北一名女子小琳（化名）因不堪黃姓丈夫家暴，向法院訴請離婚並聲請保護令，不過黃男仍對她糾纏不清，他以小孩班親會為藉口，進入小琳住的飯店，在求歡遭拒後，竟懷疑前妻另結新歡，不顧她抗拒強行性侵得逞。黃男挨告後竟辯稱雙方是合意性交，是小琳叫他把性器官「放進去就知道鬆緊」，二審依犯強制性交罪，處有期徒刑4年，可上訴。

判決指出，小琳和黃男離婚後，法院雖核發2年保護令，但黃男仍不肯搬離2人同居處，她只好搬到飯店居住。但黃男仍不斷糾纏，去年9月16日又藉口說隔天要一起參加小孩班親會，到飯店找小琳想強留過夜，期間黃男多次要求發生性行為，但小琳以生理期為由拒絕，黃男才罷休。

隔天班親會結束後，小琳先行離去，黃男因找不到人就不斷打電話，但小琳一直沒接電話，他便直接跑到飯店假意關心小琳安危，其實是懷疑小琳有新的男人，並試圖想侵犯她，儘管小琳不斷拒絕，黃男竟抓這她的手，逼問「你是不是有別的男人，所以不跟我發生關係？」，並強行脫下小琳褲子性侵得逞。事後，小琳覺得自己很髒，馬上跑去浴室哭著洗澡，最後在朋友建議下，前往醫院驗傷並報警。

一審黃男辯稱，是小琳叫他把性器官「放進去就知道鬆緊」、知道她有沒有跟別人亂來，雖然法院有核發保護令，但他跟前妻還是和以前一樣相處，並未違反小琳性自主決定意願，也沒有壓制她、或強行脫下她褲子，二人是合意性交，前妻是因發生性關係後不堪他碎念，才會去報警。

不過黃男挨告後，曾傳訊給小琳「當天你還要我試緊度就知道有沒有被別人用過，這樣我性侵你真的硬要弄我不是嗎」，小琳駁斥稱：「你真的活在你自己的幻想當中」，因此法官不採信黃男說法，一審依犯強制性交罪，處黃男有期徒刑3年10月；違反保護令3罪，各處徒刑6月，應執行有期徒刑1年2月，得易科罰金。

黃男不服提上訴，辯稱他仍需照顧4名未成年子女，現在已經知錯，請求法院從輕量刑。

不過高院認為黃男犯後不思反省己過，反而一再指責前妻報案，並稱：「我如果判刑確定你真的毀了我的人生」、「我只告訴你我判刑確定我會做出什麼事我真的也不知道」，甚至向子女情緒勒索稱整個家因媽媽報案而破碎，其犯後態度自難認可取，依強制性交罪，改判黃4年有期徒刑；違反保護令部分，因審酌黃與前妻和解，改判違反保護令罪2次，各處徒刑6月，全案仍可上訴。