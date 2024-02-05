　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

4寶爸性侵前妻！竟辯「她叫我試鬆緊」還情勒小孩　法官重判4年

▲桃園市湯姓男子去年10月在桃園市某酒吧飲酒，翌日凌晨見女子醉倒，扶持上女子搭計程車到中壢區某公園公廁內性侵，女子錢包遺落廁所也被湯撿走占用。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲黃男懷疑前妻有新歡，竟硬上性侵得逞，遭判刑4年。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者吳佩蓁／台北報導

台北一名女子小琳（化名）因不堪黃姓丈夫家暴，向法院訴請離婚並聲請保護令，不過黃男仍對她糾纏不清，他以小孩班親會為藉口，進入小琳住的飯店，在求歡遭拒後，竟懷疑前妻另結新歡，不顧她抗拒強行性侵得逞。黃男挨告後竟辯稱雙方是合意性交，是小琳叫他把性器官「放進去就知道鬆緊」，二審依犯強制性交罪，處有期徒刑4年，可上訴。

判決指出，小琳和黃男離婚後，法院雖核發2年保護令，但黃男仍不肯搬離2人同居處，她只好搬到飯店居住。但黃男仍不斷糾纏，去年9月16日又藉口說隔天要一起參加小孩班親會，到飯店找小琳想強留過夜，期間黃男多次要求發生性行為，但小琳以生理期為由拒絕，黃男才罷休。

隔天班親會結束後，小琳先行離去，黃男因找不到人就不斷打電話，但小琳一直沒接電話，他便直接跑到飯店假意關心小琳安危，其實是懷疑小琳有新的男人，並試圖想侵犯她，儘管小琳不斷拒絕，黃男竟抓這她的手，逼問「你是不是有別的男人，所以不跟我發生關係？」，並強行脫下小琳褲子性侵得逞。事後，小琳覺得自己很髒，馬上跑去浴室哭著洗澡，最後在朋友建議下，前往醫院驗傷並報警。

一審黃男辯稱，是小琳叫他把性器官「放進去就知道鬆緊」、知道她有沒有跟別人亂來，雖然法院有核發保護令，但他跟前妻還是和以前一樣相處，並未違反小琳性自主決定意願，也沒有壓制她、或強行脫下她褲子，二人是合意性交，前妻是因發生性關係後不堪他碎念，才會去報警。

不過黃男挨告後，曾傳訊給小琳「當天你還要我試緊度就知道有沒有被別人用過，這樣我性侵你真的硬要弄我不是嗎」，小琳駁斥稱：「你真的活在你自己的幻想當中」，因此法官不採信黃男說法，一審依犯強制性交罪，處黃男有期徒刑3年10月；違反保護令3罪，各處徒刑6月，應執行有期徒刑1年2月，得易科罰金。

黃男不服提上訴，辯稱他仍需照顧4名未成年子女，現在已經知錯，請求法院從輕量刑。

不過高院認為黃男犯後不思反省己過，反而一再指責前妻報案，並稱：「我如果判刑確定你真的毀了我的人生」、「我只告訴你我判刑確定我會做出什麼事我真的也不知道」，甚至向子女情緒勒索稱整個家因媽媽報案而破碎，其犯後態度自難認可取，依強制性交罪，改判黃4年有期徒刑；違反保護令部分，因審酌黃與前妻和解，改判違反保護令罪2次，各處徒刑6月，全案仍可上訴。

ET快訊
周天成驚罹大腸癌！常見症狀曝　「8類人」快照大腸鏡
獨／朱芯儀曝「兒轉學真相」遭酸　女網友挨告出庭
快訊／國1連環撞　駕駛受困！現場回堵5km
「道頓堀川」漂男屍！　疑遭觀光船捲入慘死
最火辭職信「世界那麼大，我想去看看」　女教師8年後現狀曝
快訊／周天成罹癌！　封王後首公開
拆違建公司爆與服務處同地址！　黃國昌反擊了
快訊／智利發布緊急狀態！　已112人死亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／國1彰化嚴重事故！2轎車變形「皺成一團」　駕駛受困搶救中

疑坐過站…男拉自強號「車長閥」害急煞！　鐵路警已掌握身分

過年前「扛家長子」命喪火場！警送暖幫安頓　母：會勇敢走下去

快訊／國1大、小貨車+貨櫃車連環撞　1駕駛受困！現場回堵5km

台中驚傳女子遭男友綁架　警夜奔百里追查...2人恩愛藏甜蜜小屋

吊照拒酒測挨罰18.9萬！彰化分署查封住處　家人一原因秒繳清

獨／朱芯儀曝「兒轉學真相」遭酸　女網友挨告出庭否認犯行

台南翁「一陣暈眩」跌落6米深大排　警協尋及時救援送醫

賓士男載女友夜衝烘爐地拜拜　山路遭後車「稱讚」怒持球棒砸車

三寶突橫切！騎士反應不及撞上　2人遭機車重壓躺地畫面曝

謝金燕尾牙辣唱《BANG BANG BANG》　李玖哲脫衣.任賢齊合唱員工全嗨爆

潤娥挑戰《想見你》OST突槌重來XD　歌單沒有的《FOREVER 1》敲碗成功

Twice志效回憶「台灣行」大讚子瑜！　她霸氣喊「人來就好」行程全安排好

日JR車站旁大火傳爆炸聲　出動24輛消防車！多線停駛

台中警分局所長派出所疑持槍自轟亡　妻子含淚至派出所製作筆錄

曾國城曝心結：他遺棄了我們　羅時豐聽完落淚「對不起」

薔薔曝光「媽媽日本秘密情人」！　他們結過婚...兩人狂轉移話題XD

還是中了齁！三寶嬤闖紅燈原地被抓

男用6公升水桶當存錢筒！　 塞滿鈔票零錢「3年存7萬」

理所當然？北車發愛心便當　不小心漏發遭遊民狠嗆

快訊／國1彰化嚴重事故！2轎車變形「皺成一團」　駕駛受困搶救中

疑坐過站…男拉自強號「車長閥」害急煞！　鐵路警已掌握身分

過年前「扛家長子」命喪火場！警送暖幫安頓　母：會勇敢走下去

快訊／國1大、小貨車+貨櫃車連環撞　1駕駛受困！現場回堵5km

台中驚傳女子遭男友綁架　警夜奔百里追查...2人恩愛藏甜蜜小屋

吊照拒酒測挨罰18.9萬！彰化分署查封住處　家人一原因秒繳清

獨／朱芯儀曝「兒轉學真相」遭酸　女網友挨告出庭否認犯行

台南翁「一陣暈眩」跌落6米深大排　警協尋及時救援送醫

賓士男載女友夜衝烘爐地拜拜　山路遭後車「稱讚」怒持球棒砸車

三寶突橫切！騎士反應不及撞上　2人遭機車重壓躺地畫面曝

李永然、曾春僑／透過形塑希望與尊重工作場域　降低警察自我傷害

俄裝甲縱隊團滅！11輛全炸成廢鐵　烏軍無人機第一視角畫面曝

快訊／國1彰化嚴重事故！2轎車變形「皺成一團」　駕駛受困搶救中

愛貓遭毒殺亡卻被認定「被咬死」　她氣炸：難道貓咬舌自盡

李之勤砸7位數圓夢　出道35年首次個唱「3聲道」齊發

曹耀鈞／賴政府該擔心的不是朝小野大　拿出反貪腐意志

救陸股　中國證監會黨委會議：防範異常嚴打做空

疑坐過站…男拉自強號「車長閥」害急煞！　鐵路警已掌握身分

外資來台買房量縮「創7年新低」　內行揭背後4主因

車程增15倍！暴雪致湖北高速癱瘓　乘客下車「燒木柴取暖」

陸網紅「激凸甩豪乳」熱舞　清純系網美遭誤認急喊冤

社會熱門新聞

美艷董娘偷吃工程師！1個月偷情10次

台中派出所長取締酒駕挨告　生前傳訊妻：對不起

高二女生上學遭性侵　洗車工「自白反悔」被判無罪

騙夫出門玩？基隆人妻收苗栗1.2萬罰單

男拉一把讓自強號急停　最重罰百萬

臉書PO「綠蛋」事件　北檢偵查結果曝

台南國1北上火燒車　全車燒成火球濃煙竄天

快訊／上班注意！　國1高架「4車追撞」回堵8公里

飆仔們台北深夜「無帽翹孤輪」炸街　見警上門腿發軟

台南離奇車禍　小客車撞破護欄人不見

快訊／國1桃園段「槽車折甘蔗」　紫爆回堵5公里

高雄獨居翁陳屍家中　遺體已發黑

台南翁身上沾穢物跌坐公廁　背後原因超感人

台中派出所長中彈亡　妻赴警局做筆錄

更多熱門

相關新聞

高中女遭性侵嫌犯判無罪！高雄檢警回應了

高中女遭性侵嫌犯判無罪！高雄檢警回應了

高雄一名高二女學生小莉（化名）前年在上學途中遭拖入暗巷性侵，涉嫌犯案黃姓洗車工被逮捕後自白認罪，黃嫌事後被羈押、起訴；法院審理時，法官查出警方引導等不正方式，引導黃男自白，筆錄過程有瑕疵不具證據力，而且比對黃男身材、工具與機車都與監視畫面中拍到的不同，不排除加害者仍逍遙法外，因此判黃男無罪；對此，檢方表示，將在收到判決書後儘速研議上訴。

高二女生上學遭性侵　洗車工「自白反悔」被判無罪

高二女生上學遭性侵　洗車工「自白反悔」被判無罪

小姊妹遭性侵　報警被回「然後咧、白癡」

小姊妹遭性侵　報警被回「然後咧、白癡」

即／鈕承澤申請假釋被打臉　獄中將過第3個農曆年

即／鈕承澤申請假釋被打臉　獄中將過第3個農曆年

現蹤西門、土城！「攝理教徒」雙北傳教拉人

現蹤西門、土城！「攝理教徒」雙北傳教拉人

關鍵字：

強制性交性侵前妻

讀者迴響

熱門新聞

女友從口袋翻出「用過保險套」難過大哭！酷炫傻眼

紅衣女陳屍飯店！業者搬移體驚覺：肚子有東西在動

美艷董娘偷吃工程師！1個月偷情10次

越南正妹檢察官性愛片外流　下場慘了

台中派出所長取締酒駕挨告　生前傳訊妻：對不起

正妹吃炸蛋蔥油餅遭噴蛋黃！近照曝光鄉民嗨翻

這一冠得來不易！周天成去年大腸癌開刀

高二女生上學遭性侵　洗車工「自白反悔」被判無罪

春雷響了！全台連下3天時間曝　過年恐跌破10℃

正妹行李箱「狂震」　羞恥掩面臉漲紅

每天開除濕浴室仍發霉！網推小資清潔法

收購40KG「廢棄刮刮樂」對獎結果驚人

裝大方讓男友「去洗泰國浴」　她聽細節崩潰喊噁

騙夫出門玩？基隆人妻收苗栗1.2萬罰單

11-12月發票誕生13名千萬幸運兒！　17人中200萬嗨領紅包

更多

最夯影音

更多
謝金燕尾牙辣唱《BANG BANG BANG》　李玖哲脫衣.任賢齊合唱員工全嗨爆

謝金燕尾牙辣唱《BANG BANG BANG》　李玖哲脫衣.任賢齊合唱員工全嗨爆
潤娥挑戰《想見你》OST突槌重來XD　歌單沒有的《FOREVER 1》敲碗成功

潤娥挑戰《想見你》OST突槌重來XD　歌單沒有的《FOREVER 1》敲碗成功

Twice志效回憶「台灣行」大讚子瑜！　她霸氣喊「人來就好」行程全安排好

Twice志效回憶「台灣行」大讚子瑜！　她霸氣喊「人來就好」行程全安排好

日JR車站旁大火傳爆炸聲　出動24輛消防車！多線停駛

日JR車站旁大火傳爆炸聲　出動24輛消防車！多線停駛

台中警分局所長派出所疑持槍自轟亡　妻子含淚至派出所製作筆錄

台中警分局所長派出所疑持槍自轟亡　妻子含淚至派出所製作筆錄

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面