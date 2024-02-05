高二女生上學遭性侵　洗車工「自白反悔」被判無罪

▲法官表示，不排除真正犯嫌仍逍遙法外。（圖／取自免費圖庫123RF）



記者張靖榕／綜合報導

高雄一名高二女學生先前清晨上學途中遭拖入暗巷性侵，黃姓洗車工被逮捕後自白認罪；然而法官卻查出警方引導式問詢，使黃男自白，筆錄過程有瑕疵不具證據力，而且比對黃男身材、工具與機車都與監視畫面中拍到的不同，不排除加害者仍逍遙法外，因此判黃男無罪。

判決書指出，被害女學生於2022年3月16日清晨5時45分許，在高雄捷運凱旋站門口遭一名口罩男騎車撞倒，隨後被拖到附近暗巷性侵。女學生過程中發出驚叫哭喊聲，附近路人聽到前來查看，嫌犯才趕緊逃逸。

警方7天後依監視器畫面循線逮捕黃男，並查獲作案用的棉布手套、變裝後的衣物，後續聲押黃男獲准。黃男提供自白認罪遭羈押5個月，以30萬元交保，被依妨害性自主罪嫌起訴。

黃男雖然在警詢時自白認罪，法院審理時卻當庭否認。黃男還說，警方曾以「不認罪家人都會被帶回，一定會被羈押，關起來」等話誘導，而且警方還說若自白了，檢察官還可能會因此將他釋放，「這樣我跟家人就不會被羈押了」等語。

其他還有兜不攏的地方，檢方複訊時，黃男答不出犯案、逃逸的經過，甚至講了完全不符的情節。

此外，黃男機車外型雖與犯嫌機車相符，但犯嫌機車擋泥板破損、車側有貼反光條，黃男機車擋泥板卻完好無缺也無反光條。加上女學生指出犯嫌身高跟父親差不多，父親僅168公分，黃男則有180公分等不同，讓法官認定不能排除另有其人犯案，因此判決黃男無罪。