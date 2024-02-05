超慘！外國觀光客赴中數去年暴跌　不到2019年一成

▲大陸旅行社去年接待入境旅客不及2019年一成。（示意圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

中國旅遊研究院近日發布《中國入境旅遊發展報告（2023-2024）》。報告顯示，2023年，港澳台居民出入境中國大陸的人次已恢復到2019年的81%，但外國人出入境人次僅恢復到36%。另外，全大陸旅行社去年接待入境遊客人數還不到2019年的一成。

據《中國旅遊研究院》報導，報告指出，2023年伴隨疫情管理政策的調整，中國逐步放開與疫情相關的所有入境限制，中國入境旅遊在沉寂3年後全面重啟，步入恢復通道。

進入2023年，隨著疫情管控政策的調整，中國逐步調整入境通關手續，並最終於11月1日起，取消入境旅客海關健康申明卡的申報要求。至此，中國入境通關程序完全恢復到疫前常態化。

根據大陸國家移民管理局的數據，2023年，大陸全國移民管理機構查驗港澳台和外國人出入境總人次恢復到2019年的67%。

不過，報告提到，入境旅遊恢復表現出不均衡特徵。2023年，港澳台出入境人次恢復到2019年的81%，但外國人出入境人次只恢復到36%。

另外，據統計，2023年，大陸全國旅行社接待入境遊客人數僅恢復到2019年的一成不到，也從側面反映出觀光休閒市場較低的恢復水準。

不過，報告也認為，2024年中國入境旅遊的恢復前景較為樂觀。初步估計，2024年，外國人入境市場有望恢復到2019年的五成，港澳台入境市場實現全面恢復。