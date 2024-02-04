八德一號社宅續租租金分3年逐步緩漲　最高漲幅3成

▲住宅處到八德一號社宅召開「續租租金說明會」。（圖／都發局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為落實照顧經濟弱勢戶安居的政策目標，桃園市政府住宅發展處3日到八德一號社宅召開「續租租金說明會」，第一級續租租金凍漲，第二至六級續租租金將以原租金作為調整基礎，分三年逐步調漲，累計調整幅度為原租金5-30%。另外，今年陸續將有八德二號、中路一號面臨續租，屆時將依第一至六級租金最高漲幅不超過30%的機制訂定。

市府住宅發展處表示，八德一號首批住戶於109年11月陸續入住，租約於去年(112)年10月31日到期，住宅處考量興建及維護成本，曾一度公布租金調漲6成以上的版本，引發爭議。張善政市長指示應建立合理、透明及可預期的調整機制。經住宅處重新檢討，決定以原租金漲幅0-30%為範圍，分別作為第一至六級之續租租金，並經桃園市政府住宅諮詢審議委員會支持。

住宅處說明，依據社宅住戶所屬的租金等級，分3年調整，例如原本第二級租金者，本次三年租約將總共調整5%，分別以第一年1%、第二年3%、第三年5%的幅度調漲，故109年原租金如果為7,200元，113年度調整1%後為7,272元，114年度3%，調整後租金為7,416元，而115年達5%，租金為7,560元。住宅處表示，八德一號續租租金最快今年3月公告、4月可受理續租申請、7月租金生效；在生效之前，仍以原租金計收。

市府住宅發展處到八德一號社宅召開「續租租金說明會」，在地八德區呂林小鳳議員也親自到場，除表達支持續租方案之外，也將促請立委向中央反映修改住宅法延長租期，以加強照顧弱勢民眾，實現居住正義。