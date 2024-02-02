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好薪情！台中光田醫院開啟加薪第一槍　護理師最高漲18%

▲▼好薪情！台中光田醫院護理師加薪第一槍　最高漲18%。（圖／光田醫院提供）

▲光田醫院宣布調整護理師薪資，最高漲幅達到18%。（圖／光田醫院提供，下同）

記者許權毅／台中報導

衛福部近日公布各層級醫院三班護病比標準，也提供40億專款，強化護理照護能量，鼓勵更多優秀護理人才留任，獎勵措施提早在今年元旦上路。光田醫院也宣布，護理人員祭出高幅度加薪，最高調薪比例達18%。

位在台中的光田醫院開啟中台灣區域醫院加薪第一槍，針對不同職類加薪，其中急診病房護理人員調薪幅度，從8%到18%不等。院方指出，希望能透過福利增進，招募更多優秀人才，今年光田醫院向上院區將落成，也需要籌備人力，期望藉由落實友善職場環境，鼓勵在地青年返鄉共同打拚，為海線提供優質醫療環境努力。

▲▼好薪情！台中光田醫院護理師加薪第一槍　最高漲18%。（圖／光田醫院提供）

光田綜合醫院總院長王乃弘表示，光田是台灣歷史最悠久的非集團私人醫院，由於近三年來疫情之故，許多抗疫的工作都由院內的護理同仁一肩扛起，非常辛苦。

為了感謝這些同仁對醫院的付出，院方這幾年一直都有調薪，而今年起考量經濟通膨的因素，更大手筆調薪，尤其一般急性病房護理人員調薪幅度最高可達18%，其他各職類亦有不同比例的調薪規劃。

光田綜合醫院護理部主任于素珍認為，近幾年護理人力短缺，雖然因此產生不少危機，卻促使各界開始重視提升護理人員工作條件，甚至也讓醫院思考如何提高護理人力的效能管理，進一步減輕工作負擔，帶來的效應是正向的。

于素珍表示，目前醫院推動智慧轉型，自行開發的ChatGPT輔助生成護理紀錄系統，即希望運用科技來降低護理人員每天有35%花在文件上的時間，讓護理人員將更多時間用於護理專業及病人照護上，減少工作負荷。

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