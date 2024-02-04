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2024春節連假旅遊　自然保育署屏東分署推薦南方森活圈

▲林後四林平地森林園區 。（圖／自然保育署屏東分署提供，下同）

▲林後四林平地森林園區 。（圖／自然保育署屏東分署提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

2024龍年春節7天連假，自然保育署屏東分署推荐所轄的墾丁、雙流、藤枝國家森林遊樂區，及林後四林平地森林園區，是春遊好去處之一，只在除夕（2月9日）休園1天，其他時間服務不打烊。

▲林後四林平地森林園區 。（圖／自然保育署屏東分署提供，下同）

▲藤枝國家森林遊樂區。

自然保育署屏東分署表示，位在南台灣的墾丁及雙流國家森林遊樂區，聯手推出了「2024尋龍高手 勇闖森林」活動，於園區尋找與「龍」相關的地名、植物或昆蟲立牌得到對應圖案，完成活動專屬賓果卡連線，即可領取抽獎券或小禮物，期待遊客一起在墾丁及雙流的森林裡踏尋「龍」蹤跡。

與屏東市最近距離交通便捷的林後四林平地森林園區，於大年初一、二(2月10-11日)推出「植物敲拓染」體驗活動，帶遊客認識園區可以染色植物外，還可以發揮個人創意敲出屬於自己的創作藝術帶回家。

另於大年初三-四(2月12-13日)舉辦「林學校-林集合」市集活動，以土地友善、森林友善、文化交流及永續生活為主軸，提供友善農產、低碳飲食及在地美食等的市集，活動中搭配有老師說故事、體育課及音樂課的林學校體驗。

高雄巿桃源區的藤枝國家森林遊樂區，除了走入森林感受滿滿的大自然外，遊客中心還有「鬱鬱山林 蔥蔥古道 — 藤枝 六龜山林故事」策展，讓遊客一覽藤枝及六龜的山林故事、六龜警備線、伐木製腦等精彩的內容。每日更有二梯次的國家森林志工帶您暢遊園區，解密獨有的森林新知。但因目前藤枝山區櫻花盛開，上山賞櫻人潮眾多，屏東分署提醒，欲前往藤枝國家森林遊樂區的遊客們，預先規劃交通時間，並注意行車安全。

除了國家森林遊樂區及平地森林園區外，雙溪樹木園步道、六義山步道、尾寮山步道、里龍山步道、石門山步道、浸水營古道及北大武山國家步道等高屏地區的自然步道，更是民眾走春踏青的好選擇。

相關訊息可至林業及自然保育署屏東分署粉絲專頁查詢：https://www.facebook.com/pingtung.forest.gov.tw 。

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