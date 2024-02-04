高雄童看準機車「衝出」秒躲阿嬤身後　外送員慘摔：你還笑！

▲男童回頭確認外送員靠近後衝出，因未成年圖片已進行變色、馬賽克處理。（圖／翻攝WoWtchout YouTube）



記者鄒鎮宇／綜合報導

高雄一名男童與阿嬤行走於三民區民族一路100號時，看到後方一名外送員騎車靠近後突然衝出，嚇得對方直接摔車。對此，外送員從地上爬起後，看到男童不斷偷笑，氣得大罵並將行車紀錄器PO網。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」PO出該段影片，影片拍攝時間為1月30日中午12時27分許，外送員行經高雄果菜運銷股份有限公司內部的道路時，發現前方的男童2度回頭，確認機車靠近後突然衝到外側，嚇得他連人帶車摔倒，而男童直接站在旁邊看著外送員躺地。

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外送員緩慢地爬起來，看著男童說「你故意的對不對？你故意的對不對？他看到我故意往這邊跑，我已經騎很慢故意要讓了耶」。阿嬤則說「欠揍了，走路不走好」，「是喔，不可以，走路要...，好，對不起啦」。

▲外送員發現男童害自己摔車後偷笑，氣得大罵。（圖／翻攝WoWtchout YouTube）



此時，外送員發現男童躲在阿嬤身後偷笑，氣得大罵「還笑」。阿嬤則說「你還笑喔，不可以這樣子喔，對不起啊」並帶著男童直接離開，外送員也騎車離開，雙方並無報警。

網友看完紛紛留言，「如果是我應該會報警吧，要和解到警察局談。這樣只會讓小屁孩食髓知味」、「看那大人的態度明顯平常根本沒在教的。一副小孩的錯，隨便唸幾句，沒想過自己這個大人平常的教導才是最大責任」、「小孩的機會教育特別重要，只有親身經歷才會刻骨銘心，這種事情可大可小，不能掉以輕心」。此外，也有網友點出外送員騎車時逆向也錯誤示範，「逆向仔vs碰瓷弟」。