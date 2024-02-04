小人陷害！「5生肖」恐衰一整年　瞎忙心累大破財

▲有5生肖被點名2024犯小人，萬事須謹慎小心。（示意圖／本報資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

原以為已經撐過難熬的2023年，能喜迎新的一年萬象更新，命理老師湯鎮瑋點名「5大生肖」在2024年犯小人恐衰整年，搞得你身心俱疲，不論是工作職場或家庭環境裡，都可能出現讓你覺得「日子特別難過」的人事物。上榜的有生肖鼠、牛、虎、狗、龍。並提醒這些人需冷靜、行事勿衝動，步步為營以防惹禍上身。

湯鎮瑋老師警告「5生肖」犯小人，要懂得趨吉避凶：

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1.生肖鼠

2024「三合年」對屬鼠人而言，不論是職場發展或賺錢機運都不錯，算是轉折的一年。至於犯小人的原因出自於「五鬼星」入座，導致當感覺運勢正旺時，生活中就會冒出老鼠屎，出現牽絆與累贅，讓你感覺左手賺進的錢、右手又噴出去，好運氣無法持續或長久地留在身邊。

新的一年屬鼠人容易遇到豬隊友，雖然工作機會多，但需要與同事共同承擔的共業也很多，變成你的絆腳石，讓你身心俱疲累得要死。因此必須隨時保持警戒，當事情越做越順時也千萬不能鬆懈，須具備危機意識，太過大意而未注意細節、自我膨脹，恐讓你功虧一簣。

2.生肖牛

因「勾絞星」入座，使得屬牛人容易陷入複雜的人際關係裡，想要避禍，一定得潔身自愛，假設已經有另一半的人，交友時必須保持警戒與距離、懂得避嫌，並小心桃花陷阱。此外，你也要特別留意，不要插手別人的閒事，雖可能已經看不慣一些事，或忍了某些人很久，但介入與自己無關的事、或給太多意見，容易公親變事主，搞得自己裡外不是人。

屬牛人在2024年會有很多內心的小劇場，在人際關係裡容易吃醋，見不得好朋友跟別人比較好，而覺得自己被孤立、不被重視。可以在今年多提升內在、充實自己以提升自信心，也要學著放手讓彼此獨立成長。

▲生肖虎新的一年責任加重，考驗你做人處事的智慧。（示意圖／pexels）

3.生肖虎

新的一年感覺責任加重了，可能是來自家庭或職場上的壓力，或你想在2024年給自己的成長及期許，想要更上一層樓有所突破。此外，人際關係上也因背負太多壓力而喘不過氣，導致小人入侵、遭遇很多無妄之災，在新的一年只求「多一事不如少一事」，別把自己搞得太累。

有時間與心力就多到戶外走走，可藉此內觀、靜心，讓自己沉澱後再出發。今年就是你動起來的一年，也是衝刺或轉換環境的一年，都考驗著你做事的智慧。新的一年也要多留意家中長輩、小孩的健康，並共同承擔「家庭共業」，或許會有些感嘆與無助，但不妨替自己轉念給予正能量，也是種消業障、還債的方式。

4.生肖狗

正沖太歲的屬狗人，面臨許多衝擊或突如其來的變化，開始感到莫名煩燥，必須學會培養耐心，在障礙煩腦中長智慧。2024年是自我成長、發揮所長的一年，但很多事情千萬不能急躁，當你一心想改變某件事或突破某種狀態時，大環境不允許你這麼做，若硬要執行，除了把自己搞得疲憊不堪外，外人也會覺得你在瞎忙，甚至會遇到落井下石的小人。

因此，新的一年要保守謹慎、維持現狀，在做任何決定前可尋求各方意見，當遇到朝夕令改的公司政策或觀念大相逕庭、讓人忍無可忍的長輩時，請展現你的耐心。正沖太歲這年要冷靜、別搞叛逆或鐵齒，否則恐讓小人趁虛而入。失去判斷能力，也容易遭遇詐騙因而損失金錢。

▼生肖狗容易遭小人詐騙錢財。（示意圖／記者劉維榛攝）

5.生肖龍

2024是本命年，犯太歲不代表事情都往壞的方向發展，而是要學會自己多創造一些好事發生，例如在太歲年結婚生子，有喜無災也能提升運氣，這對屬龍人來說是「最佳轉運法」。要避免小人的方式就是不要自討苦吃、沒事找事做。你可能遭遇職業倦怠、想要改變創新，多嘗試雖是好事，但不要超出自己的能力範圍，否則是自找麻煩。

建議屬龍人出門旅遊、學習第二專長、多看書，或買自己喜歡的物品，特別要注意口舌是非，有時說話太直接，就容易得罪人。