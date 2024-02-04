10元銅板就能喝到！　4大超商「人氣鋁箔包飲料TOP10」一次看

▲超商熱門10大鋁箔包飲料出爐。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／綜合報導

身上只剩銅板沒關係！隨著物價飆漲，一杯加料手搖飲至少都要50元以上，不過超商就有用10塊錢能買到飲料的小確幸，這次DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析，究竟現在最熱門的「超商鋁箔包飲料」是哪些，跟著喝準沒錯。

TOP3：咖啡廣場

不喜歡咖啡加牛奶的人，肯定要搶喝甜蜜感爆棚的「咖啡廣場」鋁箔包飲品，咖啡廣場於1986年上架，嚴選焦糖熬製成甜而不澀的口感，目前超商銅板價約15元，許多網友狂讚「很甜但好喝」、「沒錢時會喝的咖啡」。

▲經典麥香系列包辦熱門冠、亞軍寶座。

TOP2：麥香紅茶

有著國民飲料之稱的「麥香紅茶」搶下超商熱門鋁箔包飲料第2名寶座，是把紅茶加入焙炒大麥製成，不僅可以增香去澀，還有退火功效，販售多年依舊是許多飲料控的最愛之一，不少人就直呼「我覺得紅茶喝起來很香，雖然綠茶一樣香，但是紅茶就是有股莫名的麥味」、「唯一支持紅茶，從小喝到大」。

TOP1：麥香奶茶

還是熟悉的麥香最對味！奪下網路討論度最高的超商熱門鋁箔包飲料就是「麥香奶茶」，醇厚紅茶搭配乳粉製成，每一口都能喝到帶有麥香、焦糖香的滑順奶茶口感，且300ml只賣10元，375ml價格則為15元，是不少人想喝飲料時的不二選擇。

▲盤點4大超商人氣鋁箔包飲品TOP10。（圖／DailyView網路溫度計提供）