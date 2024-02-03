高雄大同醫院溫柔生產喜迎第100位「混血大同寶寶」

▲大同醫院迎接第100位溫柔生產寶寶，院長傅尹志、婦產科徐昕宜醫師特別準備客製化的專屬金箔身分證與嬰兒用品，祝福寶寶健康長大。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

台灣新生兒人數再創史上新低，為了搶救生育率，高雄市政府推出多項補助措施，市立大同醫院也於2022年9月開始推廣「溫柔生產」，打造更友善的生育環境，讓許多產婦慕名而來，院方在農曆年前迎來第100位「大同寶寶」，同時也是位台荷混血寶寶，深邃五官和靈動大眼讓醫護直呼：「超可愛！」院長傅尹志特別送上金箔身分證和嬰兒用品，祝福寶寶健康長大。

依據今年一月份內政部公布2023年的人口統計數據，過去一整年，全台灣新生兒總數為13萬5571人，相較於2022年的13萬8986人減少了3415人，再創內政部有統計以來新生兒人數史上新低。

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為了鼓勵生產，高雄市政府推出多項措施展開搶救生育率大作戰，除了生育津貼再加碼、坐月子到宅服務補助、產檢交通補助等等，高雄市立大同醫院也於2022年9月重新整修5樓婦幼中心，特別推廣「溫柔生產」，今年農曆新年前終於迎來第100位「大同寶寶」的誕生，不僅是院方積極配合政府鼓勵生育政策，更是醫院的重要里程碑。

在台北開設園藝設計工作室的陳小姐，曾到荷蘭工作一段時間，回國後與在台灣從事關稅律師的荷蘭籍丈夫交往後結婚，陳小姐懷孕後原本都在北部醫院進行產檢，但公式化的流程讓夫妻倆對於生產感到擔憂與焦慮，也因為兩個人平日都喜歡從事水上活動，嚮往大自然也讓他們最後決定嘗試崇尚自然、低醫療干預的「溫柔生產」。

▲陳小姐與荷蘭籍丈夫特別感謝大同醫院婦產科醫護團隊在生產時給予最大的醫療自主。（圖／記者許宥孺翻攝）

陳小姐透過網路搜尋，發現大同醫院婦幼中心近年來配合鼓勵生育政策投入相當多的資源，提供產婦溫馨且人性化的身心靈支持，因此和丈夫討論後決定南下轉到大同醫院進行後續產檢與生產。小寶寶順利誕生後，陳小姐與丈夫都非常開心，特別感謝醫護團隊在產前詳細解說緩解了他們的緊張情緒，並尊重產家的生產自主權，在生產時也給予最大的醫療協助。

大同醫院婦產科徐昕宜主治醫師表示，婦產科是醫療科系內少數帶來喜悅的科目，為慶祝這值得紀念的時刻，院方特別準備客製化訂製的寶寶專屬金箔身分證與嬰兒用品，並由院長傅尹志致贈予小嬰兒及家人，祝福小寶寶能夠平安健康的長大。

大同醫院院長傅尹志表示，大同醫院處於高齡化社區，投入相當多的資源在長期照護中，同樣面對少子化的危機，醫院更是不容忽視，因此打造友善生育環境同時也是大同醫院的社會責任，因此整合婦產科與小兒科的醫療資源，將原本在5樓的復健中心改造成婦幼中心，引進產房、產後病房、樂得兒病房、嬰兒室及新生兒中重度病床設置，將所有的婦幼病房集中在同一樓層，並引進「溫柔生產」概念，希望在這樣豐富友善的生產資源之下，可以提高民眾的生育率。