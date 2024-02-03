「社福界俠女」張錦麗病逝　侯友宜徹夜難眠：一路好走！

▲新北市前社會局長張錦麗與新北市長侯友宜。（圖／翻攝自Facebook／侯友宜）



記者詹宜庭／台北報導

新北市前社會局長張錦麗昨晚在台大醫院由家人陪伴下離世，新北市長侯友宜今日在臉書發文哀悼表示，張錦麗為了接受治療，必須忍痛離開最愛的公部門社政工作，但直到退休那天，她還為自己寫下要加油、努力康復，未來回到社福領域還可以做志工，繼續服務需要幫助的朋友，「離開不是結束，請千萬放心，有我在，讓我來代替妳，完成妳心心念念未竟的社福遺願，盼妳安息，一路好走。」

張錦麗2015年上任後，去年因病請辭，由衛福部退休參事李美珍接任，不料昨晚在台大醫院由家人陪伴下離世，但因適逢春節期間，家屬決定不設置靈堂。對於張錦麗辭世，侯友宜今日在臉書發文哀悼，心痛喊「儘管再捨不得，還是不得不接受妳離我們遠去的事實，離開不是結束，請千萬放心，有我在，讓我來代替妳，完成妳心心念念未竟的社福遺願，盼妳安息，一路好走。」

侯友宜臉書全文如下：

照片中的妳，如陽光的笑容依舊，彷彿還能聽見妳那溫柔而堅定的語氣，對我述說著妳所勾勒的社福理想藍圖，但此刻的妳卻乘風而去，此情此景竟已成追憶。難過與不捨盤據我心，昨晚得知妳離去的消息後，徹夜難眠，想起前一天才又去探望了病榻中的妳，儘管沈睡中，妳無法回應，我還是在耳畔和妳說了好長一段時間的話，盼妳放心，豈知一夕之間就天人永隔。

還記得9年前，妳上任新北市社會局長第一天，穿了一雙球鞋來就職，一身的活力與朝氣，露出招牌爽朗笑容對我說，「因為這樣才跑得快，才追得上社會局繁重的業務！」、「錦麗一定全力以赴、毫無保留！」那一刻讓我想起民國80幾年認識妳時，妳就是社福界的俠女、婦女朋友的守護者，努力推動家暴防治，一直長期關注婦女權益和家庭暴力、性侵害、弱勢的議題。擔任過現代婦女基金會執行長，在社福界地位舉足輕重，上任前妳依舊戰戰兢兢，不斷勤做功課，努力看完社會局的「武功秘笈」，全盤瞭解業務，希望能在既有基礎上再接再厲。

我知道了之後相當感動，社福界輩份之高、如此專業的妳，卻是如此地謙虛，對所有的同事更是溫暖關懷如親，溫柔的外表下，結合智慧、勇氣與意志力於一身，推動社政工作時，總是果敢堅毅、勇往直前，關懷弱勢更是親力親為。

印象很深刻的是妳一到任新北，就必須親上火線處理八仙塵爆意外，那時妳的身影不是在醫院，就是在殯儀館，每個醫院都要來回穿梭，不只是要為家屬、傷者加油打氣而已，更重要的是妳還不斷請託醫院，以最好的醫療資源救治傷患們。妳說「八仙塵爆百分之七十的傷者都是年輕者，未來人生還有一段很長的路要走，要多給他們關心，他們就可以早日走上復健之路」俠女柔情，這就是妳，人間的活菩薩，把每個關懷的對象當作自己的親人在乎著。

舉凡低溫時刻，三更半夜穿梭街頭，親自關懷街友，擔心街友受凍挨餓，農曆過年時間大家都在高高興興過年，妳捨棄家庭團聚時刻和我一起去關心獨居長輩、看看育幼院和類家庭的孩子們，大家看到妳笑盈盈地出現，就像看到了陽光，感受到了人間的溫暖。

一直以來，妳心心念念著新北高齡與福利人口不斷攀升、人均預算低，所以想方設法運用私公協力，秉持社工人的初衷，持續堅持努力推動以服務為主題的各項社福方案，包含銀髮服務、多元托育、兒少保護、受暴婦女增能等。去年在妳推動下出版了「新北優社福 20方案逕開箱」，妳說，在這20項創新方案中，有著太多私公部門的夥伴的共同努力，怎麼想都該留下紀錄，對夥伴們，也對自己有所交代，才不枉在公部門走一回，沒想到這竟成了妳最後的遺作。

在妳生病後，每每打電話，或是當面探望時，總還是念念不忘最愛的社福工作，儘管再三勸妳要好好養身體，妳依舊惦著自己還有好多好多想為弱勢做的事。雖然為了接受治療，必須忍痛離開最愛的公部門社政工作，但直到退休那天，妳還為自己寫下要加油，希望努力康復，未來回到社福領域還可以做志工，繼續服務需要幫助的朋友。謝謝妳把所有的愛與能量，奉獻給新北市的每一個人，妳的愛永遠都在，我們不會忘記。

敬愛的錦麗，儘管再捨不得，還是不得不接受妳離我們遠去的事實，離開不是結束，請千萬放心，有我在，讓我來代替妳，完成妳心心念念未竟的社福遺願，盼妳安息，一路好走。