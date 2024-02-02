延宕28年淡北道路開工動土！總長5.45公里　拚2029年6月底通車

▲▼ 淡北道路工程完工後未來可串聯淡海新市鎮及北投士林科學園區，此圖為工程起點-淡金路與中正東路路口模擬圖。 （圖／工務局提供）

記者戴上容／新北報導

有北海岸「救命道路」之稱、推動超過28年淡北道路工程，今（2）日在新北市長侯友宜、中央官員及各級民代見證下舉行動土典禮。市長侯友宜指出，淡北道路全長5.45公里，包含高架、平面及地下路段，完工後可有效分流車輛，解決台2線交通瓶頸，節省通勤時間，工程力拼2029年6月底通車。

淡水河北側沿河平面道路工程」開工暨動土典禮今日舉行，包括內政部次長吳堂安、交通部公路局長陳文瑞、新北市長侯友宜、立法委員洪孟楷與新北市議員蔡錦賢、鄭宇恩與陳偉杰等人都出席參與。

內政部吳堂安致詞，2022年經年行政院長蘇貞昌核定後，卻受3年COVID-19影響，後來遇到工程物料、工資上漲與工程複雜性等困難，3年內經費從新台幣73億元調漲至103億元，由內政部、交通部與新北市一起負擔。

吳堂安說，淡水居民這20多年來真的很辛苦，淡北道路就像心臟繞道手術，未來會嘉惠淡水區交通，其實雙北是共同生活圈，如果通學、就業與生活路網完善，是互相共利共生。

侯友宜表示，淡北道路是淡水地區三大交通路網之一，是北海岸的一條救命的道路，經過28年的努力終於動工。這是中央、地方及大家共同努力所促成的重大建設，感謝期間一起到環評委員會溝通協調的各級民意代表，在他三次率隊參與環評，終於在2020年順利通過。

侯友宜指出，淡北道路串聯新北市與台北市，以分流原則增設路廊，可有效提升道路容量與運輸效能，並改造人本環境、大眾運輸導向及智慧交通管理等策略，達到增加區域交通服務效能，完工後可串聯淡海新市鎮及北投士林科學園區。

其中，淡江大橋目前進度超前，期待2025年完工，希望交通部儘速審議淡海輕軌藍海線2期修正建設計畫，再加上淡北道路，這3塊交通路網拼圖讓淡水絕對成為明日之星，帶動更大經濟發展。

侯友宜也提醒，施工期間一定要做好交維計畫，包括公車與捷運增班、或調整號誌時間等都要全力以赴，新北市府要扛起責任，有需要他跟台北市協調、或跟北市民代溝通，他都願意出馬，工程預計2029年6月30日完工。

新北市政府新工處長王益翔透過簡報說明，淡北道路工程是打通北海岸台2線交通命脈的道路。今年1月起進行路權範圍內清除、整地、圍籬架設等，並先施作新北市路段及淡水河側平面道路，再往南施作台北市路段，最後同時完成兩市兩端進出口匝道後開放通車。