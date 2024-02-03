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桃園春節好去處　周柏吟：從北橫第1站出發賞櫻、泡湯遊

▲桃園春節好去處

▲從北橫第1站出發，展開新春賞櫻泡湯遊。（圖／觀旅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2024農曆春節假期共有7天，不妨利用年假，邀三五好友或全家同遊春光明媚的桃園，賞花、賞景、吃美食，輕鬆愜意過春節。市府觀旅局長周柏吟指出，來桃園，從北橫第1站出發，新春賞櫻泡湯遊，還有大龍門觀光廊帶，豐富的生態、文化、歷史知性之旅，用好心情啟動好運一整年。

市府觀旅局3日表示，目前是北橫櫻花盛開的季節，從角板山開始沿著台七線前行，櫻花紛紛綻放，山林間點綴著粉紅色浪漫，每年春節期間總會吸引大批遊客上山賞櫻踏青，趁著櫻花最嬌媚的時刻，包圍在粉紅色浪漫中。

▲桃園春節好去處

▲月眉人工濕地生態公園。（圖／觀旅局提供）

為了迎接造訪北橫的遊客，觀旅局打造北橫起點第一站，規劃北橫遊客中心成為北橫旅遊線的起點，提供旅遊諮詢。此外，桃園市風景區管理處每年都會推出「北橫櫻花季賞櫻地圖」，讓遊客能夠輕鬆掌握賞櫻時間及依時綻放的花種，跟著賞櫻地圖，尋訪櫻花林美景。

▲桃園春節好去處

▲龍潭大池。（圖／觀旅局提供）

除了漫步欣賞櫻花之外，喜歡御風騎單車的朋友，春節過後不要錯過今年3/2-3/3「櫻花勇士」的挑戰，徜遊美麗的北橫公路。 賞櫻之外，冬遊北橫泡溫泉也是旅途中一大享受，甫改造完成的羅浮溫泉，屬優質的碳酸氫鹽泉，俗稱美人湯，戶外湯池設置有冷水池、溫泉池、兒童池、SPA池、賞景池及1池藥草浴池，遊客能陶醉在山林美景中，沉浸在溫暖舒適的美人溫泉浴。

▲桃園春節好去處

▲羅浮溫泉。（圖／觀旅局提供）

安排一日遊的朋友，賞櫻、泡溫泉外，還能順遊小烏來天空步道、東眼山國家森林遊樂區，享受山林間的芬多精，回程時還能造訪大溪老茶廠、慈湖園區或至大溪老城區走走，就是一趟豐富的賞櫻之旅。

串連大溪、龍潭及石門的大龍門觀光廊帶是桃園重要觀光景點聚集地，包括大溪老街、大溪木藝生態博物館、月眉休閒農業區、山豬湖親水生態園區、打鐵寮古道、慈湖園區、三坑老街、三坑自然生態公園、龍潭大池、客家茶文化館、小人國、客家文化館、石門山步道、石門水庫、阿姆坪薑母島等受歡迎之景點，在新春期間推薦大家來走走逛逛。

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