枉死國三生父親再發聲明　盼班級設緊急求救鈴、授權學校安檢

▲「孩想陪你長大」舉辦追思會，割頸案被害少年父親到場並發表聲明。（圖／民眾提供）

記者許敏溶／台北報導

新北國三生割頸案震驚全國，臉書粉專「孩想陪你長大」今（3日）舉辦首場大型追思活動。受害學生父親今上午也到場，並發表聲明，除感謝新北教育局採納設置緊急求助鈴的建議，希望推廣到全國，另希望高關懷學生能安置中介學校，不要因轉校便塗銷刑案紀錄，並授權校方對學生安檢，爭取新國會將少年事件處理法修改排入議程，不要讓悲劇再度發生。

震驚全國的新北國三生割頸案，不幸喪命學生日前已舉行告別式，為了不讓國三生枉死，臉書粉專「孩想陪你長大」今天在新北土城舉辦首場大型追思活動，呼籲政府檢討少年犯刑責，強烈要求重新審視並修訂少事法關於「前科塗銷制度」內容，更要求於少事法內明訂親子輔導機制，主要是針對家庭功能修復。

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受害學生父親，今天上午在前板橋市代石一佑陪同下來到現場，由於心情仍低落，由石一佑代表說出聲明。首先是新北市教育局計畫採納被害家屬建議，在新北校園設置緊急呼救鈴，除了危險時可呼叫，校園發生重大事件時也可當通報鈴，也懇請政府相關單位增加預算，希望這項美意可推廣到全國，不要讓悲劇再度上演。

其次，受害者父親希望能夠高關懷與高風險學生直接安置在中介學校，有專業教師指導，再評估是否可回到原來學校，不要增加一般學校的負擔；另應保留偏差學生因涉案進入警局等相關刑事紀錄，不該塗銷，讓學校清楚了解行為偏差學生。

受害者父親認為，所謂人權，應該是在保障絕大多數人生命安全的前提之下，才是真正的人權，所以希望授予學校師長相當管教權力，直接授權學校可對學生進行安全檢查，不要還需家長同意才可進行。

最後，受害者父親期盼新國會能將少事法排入議程，重新審視及修法；因為台灣法律罰太輕，如果不從重量刑，法律縱容只讓壞人有可趁之機犯案，故應該加重犯罪少年家長罰責，讓家長負連帶責任，而非只是罰款、口頭警告等事項，古云養不教，父之過，不也說明父母應擔負小孩子的教養責任，希望藉此遏止悲劇發生。