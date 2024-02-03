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台糖國產豬肉含瘦肉精！農業部查豬場「連夜抽驗」結果周一前出爐

▲▼台糖國產豬肉含瘦肉精，圖為台中市食安處抽檢肉品含瘦肉精。（圖／台中食安處提供）

▲台中市食安處抽檢台糖販售肉品，驗出含有瘦肉精。（圖／台中食安處提供）

記者許敏溶／台北報導

台糖販售的梅花豬肉片產品，日前被台中衛生單位檢出含有不得檢出的瘦肉精（西布特羅，乙型受體素的一種）0.002ppm。農業部表示，接獲消息後，已在昨天連夜抽驗該養豬場豬隻的血液、毛髮、飼料，抽驗結果預計下周一（5日）前出爐。使用來歷不明及未經核准動物用藥品，違法者可處6萬元以上、30萬元以下罰鍰，1年內再犯者更可處250萬元以下罰鍰。

農業部表示，台中市衛生單位1月15日前往國防部福利事業管理處台中福利站抽驗豬肉產品，在昨天檢出西布特羅（Cimbuterol）0.002 ppm （一種乙型受體素，法規標準為不得檢出）；農業部昨傍晚接獲消息後，已連夜派員前往台糖養豬場抽驗豬隻的毛髮、血液、飼料，該處養豬場共有3棟，每棟抽採5頭豬隻進行檢驗，抽驗樣本在今天凌晨已經送到畜產會實驗室，將加快處理，預計下周一前檢驗結果就會出爐。

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農業部說明，乙型受體素（β-agonists）從101年9月7日已公告為禁止製造、調劑、輸入、輸出、販賣或陳列之藥品，即我國未核准食用動物使用乙型受體素作為生長促進劑使用。依據防檢署近5年（108年～112年）監測國產豬隻（包含西布特羅）結果顯示，每年檢驗豬血清與豬毛髮至少5900件以上，均未檢出乙型受體素。

此外，農業部表示，衛生單位負責消費者端監測豬肉乙型受體素，過去5年國產豬肉未檢出乙型受體素，這次豬肉產品檢出之原因尚待進一步釐清。另就該產品涉及產銷履歷及優良農產品驗證部分，農業部將依農產品生產及驗證管理法規定，採取相關措施及適當處置，如有違反法令情事，最重則進行終止驗證處理。

農業部重申，牧場業者必須使用合法動物用藥品，不得使用來歷不明及未經核准動物用藥品，查獲違法者可處6萬元以上、30萬元以下罰鍰，1年內再犯者更可處250萬元以下罰鍰，提醒畜牧業者應合法用藥，以免違法受罰。

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