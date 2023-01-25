初四接神求國運籤　西螺福興宮癸卯年「戊辰籤」三聖筊

▲西螺福興宮求國運籤。（圖／記者蔡佩旻攝，下同）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣西螺福興宮太平媽祖廟依習俗接神納福，24日深夜11點（子時）循古禮接神後由董事長楊文鐘率全體董監事求公籤（國運籤），共擲筊6次才由第二十七籤「戊辰」出現連續3次聖筊，詩曰「均爾寬心且自由，門庭清吉家無憂，財寶自然直終吉利，凡是無傷不用求」為中上籤。

雲林縣西螺福興宮太平媽祖廟，癸卯年依例在大年初四子時(24日晚間11點)，展開接神啟事抽國運籤，由楊文鐘率全體董監事在莊嚴隆重的誦經聲中虔誠膜拜，祈求媽祖保佑新的一年平安順利，隨後跪著擲筊請示媽祖國運等公籤。

國運籤由楊文鐘在第6次即抽出第二十七首「戊辰」籤，出現連續三個聖筊，接著陸續抽出人口：第二十八首「戊午」籤；五穀：第四十九首「壬子」籤；六畜：第九首「乙巳」籤。廟方隨後放鞭炮、貼出公告。

楊文鐘說明，公籤通常被稱為國運籤，能代表國家或該地區的發展，福興宮用的是六十甲子籤，今抽中戊辰籤，媽祖並未陷於長考第6次即抽出，其為中上籤，籤詩意指凡事不用操心，可以放寬心情，自由自在的生活行動，家中可平安無事，沒有憂慮，財寶也自然源源不斷跟著來，凡事沒有傷害。

楊文鐘表示，照籤解來看，雖然目前有一些不順但不要煩惱，遵行正道堅定信念，謹言慎行即可萬事亨通。為中上籤，祈願今年全國民眾一起團結守護家園，台灣平安、疫情平息。