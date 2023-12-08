幸運之神2次降臨！男刮刮樂中3.1億頭獎　1年後同一家店又爽中3億

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幸運之神2次降臨！紐約男中3.1億刮刮樂　1年後同一家店又爽中3億

▲美國紐約布魯克林區的男子穆雷（Wayne Murray）兩年刮中兩次3億多刮刮樂頭獎。（圖／翻攝自nylottery.ny.gov）

記者張寧倢／編譯

美國紐約布魯克林區男子穆雷（Wayne Murray）創下令人難以置信的中獎紀錄，他連兩次在同一家商店刮中刮刮樂頭獎。他去年贏得1000萬美元（約新台幣3億1320萬元）頭獎後沒有搬家買豪宅，本周又中了相同金額大獎，且兩次中獎的彩券價格均為30美元（約新台幣940元），等於花不到新台幣2000元就刮中6.2億。

據紐約郵報報導，穆雷5日在布魯克林區一家H&A加油站兼便利商店裡購買了美國國有紐約州樂透局（New York Lottery）發行的「200X刮刮樂」彩券，結果幸運刮中1000萬美元頭獎，扣除稅額後，他一次性領回612萬2400美元（約新台幣1億9175萬元）的獎金現金。

這不是他第一次中大獎，早在2022年8月穆雷就在同一家超商刮中「Black Titanium刮刮樂」的1000萬美元頭獎，扣除稅額後的實領金額與這次相同。穆雷接受紐約郵報訪問時表示，他喜歡低調，不想因為中過2次頭獎而大驚小怪，「我只想謹慎低調。」當被問到他是否信仰宗教時，他不諱言地說，自己是個非常虔誠的人。

連續因為穆雷開出2次億萬大獎的超商的店員納比爾（Hassan Nabil）表示，穆雷是店裡的常客，並且並未因為中獎而有所改變，似乎只是因為他喜歡玩樂透所以才繼續買，「連續中獎兩次，這機率有多大？你連想都想不到，這完全超出理解範圍。」

納比爾說，「他是一個非常普通的人，對當地人非常友好，也很樂於撥出自己的時間幫助別人。他第一次中大獎後本可以搬離這個社區，但他仍待在這裡。金錢可以改變很多人，但他沒有炫耀，保持真實，保持誠信。」

第一次中獎時，樂透局聲明稱，對於拿到巨額獎金，穆雷感覺「非常謙卑也感到自由」。讓鄰居們意外的除了他驚人的好運氣之外，還有他仍然住在同樣的社區、同樣一幢簡單的三層樓半獨立式磚房，他住在這裡大半輩子了，低調到連隔壁住了10幾年的老鄰居一開始都不知道他中獎。

根據紐約彩票官方統計，「200X刮刮樂」的中獎機率為364萬分之1，而「Black Titanium刮刮樂」的中獎率則為353萬分之1，雖然無法確定同時中獎的機率，但這2款刮刮樂遊戲在2022-2023財年間共為紐約帶來了超過44億美元的總銷售額。同期，紐約市各區的學校也收到了超過1.07億美元的彩券教育資金。

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關鍵字：

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