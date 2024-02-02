　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

11月嬰遭溼口罩悶斃！爸悲痛同意解剖　獨自現身殯儀館全程泛淚

▲男童父親今早獨自抵達殯儀館，解剖結束發還遺體後低調離去。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲男嬰父親今早獨自抵達殯儀館，解剖結束發還遺體後低調離去。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞、莊智勝／新北報導

新北市一名11個月大的男嬰日前送到托嬰中心後，因遭強制戴上口罩，導致男嬰大哭遭浸濕口罩活活悶死，全案經華視主播林彥汝於臉書上揭露後引起輿論譁然。男嬰父親1月24日前往板殯初步相驗時十分悲痛，檢方為釐清死因建議解剖，但父親不忍愛子遺體遭破壞而拒絕，最終在檢方的勸說下，還是忍痛同意；今(2日)上午進行解剖時男嬰父親獨自到場，全程雙眼閃爍淚光，待結束後低調從後門快步離去。

主播林彥汝日前爆料，該托嬰中心近期因呼吸道疾病流行，開始實施口罩令。1月22日當天，父親將男嬰送到托嬰中心後，被照護員強制要求戴上口罩，孩子因此當場大哭，但照護員卻以為他哭累了倒下睡覺，直到20多分鐘後才發現男嬰已經沒有呼吸心跳。

據悉，這個孩子得來十分不易，夫妻倆結婚後努力了8、9年，媽媽打了許多針、冒著身體上各種風險，好不容易才終於誕下1子，怎料才相處短短11個月，就要面對喪子之痛。1月24日男嬰遺體送往板橋殯儀館進行初步相驗，當天父母2人均到場，神情哀戚、不發一語。檢方在初步相驗後，為進一步確認死因，建議家屬擇日解剖；男嬰父母聽聞後不忍孩子死後還要再挨刀、遺體也被破壞，原本拒絕解剖要求，但最終在檢方勸說下，最終仍是忍痛同意。

▲▼ 嬰兒媽媽與遺體到板殯 。（圖／記者陳以昇攝）

▲在板殯初步相驗後，男嬰父母原本拒絕解剖請求，在檢方勸說下才忍痛同意。（圖／記者陳以昇攝）

今(2日)上午，檢警會同法醫、犯罪被害人保護協會於新北市殯儀館進行遺體解剖，男嬰父親上午11時許獨自到場，母親則未現身；在解剖過程中，男嬰父親眼眶泛淚，戴著口罩不發一語，結束後即低調從後門快步離去。

男童的父親先前受訪時指出，從監視畫面發現，孩子曾自行將口罩扯下，照護員隨即替他戴上，但因孩子不斷哭鬧，口罩被口水、眼淚浸濕呈透明狀，孩子還因感到不適在床邊轉圈，但照護員卻都沒發現，直到最後跪趴在床上一動不動，等到照護員察覺異狀時已經來不及。今檢方解剖結束後發還男嬰遺體，詳細死因還有待鑑定報告出爐後進一步釐清。

ET快訊
快訊／民眾黨稱柯文哲「善意回電」被曲解　主動提黃蔡配說法子虛
IG網美跪趴拍片喊有人打手槍　真相大逆轉
最新「10大重刑外逃要犯」曝光！
紙箱放2600萬現金！　母子爽開保時捷落網
快訊／愛妻流產！柯旻豪求回家團圓　法官不領情續押
台灣賽鴿被印度懷疑是「中國間諜」　關了8個月獲釋
32歲球員遭通緝！　逃亡中國打野球
快訊／喬院長風波　民眾黨將開記者會反擊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

屏東3兄妹深夜騎單車誤闖國道！見警察叔叔嚇壞掉頭　逆向遭攔截

潛艦國造被指「軍火商」　郭璽告尹乃菁求償300萬...結果曝

偽造通聯記錄騙拘票、搜索票　北市刑大偵查佐為求績效下場慘了

大逆轉！JKF女郎玲奈拍片...噁男經過打手槍　竟是自導自演

最新「10大重刑外逃要犯」曝　註銷護照追捕殯葬大亨朱國榮

快訊／自爆愛妻流產！柯旻豪打悲情牌求回家團圓　法官不領情續押

母子檔搞虛擬幣...助詐團洗錢5千萬　保時捷代步「紙箱裝現金」

BMW沒掛車牌有詭！紅斑馬國5一路攔截　原來是裝了「電動窗簾」

淡水警攜手鄞山寺做愛心！關懷89名獨居長者　香港翁感動泛淚

桃園驚見恐怖男隨機攻擊！棍棒暴打+菸頭燙臉　5人莫名受害

超商買福袋抽3千萬東港別墅　賣16888！老闆：我買地自建

宛宛兒「開3.5萬徵助理」挨酸錢太少　傻眼開炮：沒什麼技能就要求一堆

陸男網紅「4步驟變成彭于晏」爆紅　「再悲傷一點」變梁朝偉XD

「瑞穗陪你成長」30秒逼哭網！　暖喊：每一幕都是最暖心的刻度

金門貨車後斗突起火燃燒　720瓶麥卡倫燒毀損失百萬

陳昭姿失誤被認定廢票！　坦承：投給黃珊珊但沾到印泥

韓國瑜重返立院全紀錄　喊話：不同政黨攜手合作

郭書瑤接受男友「肉體出軌」外國人　亞洲人除外..自豪：我很極品了吧！

Ed Sheeran現身高雄！　機場與粉絲互動超親民

陸女「沒衛生紙」鬧警局　控警打人狂撥110超奇葩

屏東3兄妹深夜騎單車誤闖國道！見警察叔叔嚇壞掉頭　逆向遭攔截

潛艦國造被指「軍火商」　郭璽告尹乃菁求償300萬...結果曝

偽造通聯記錄騙拘票、搜索票　北市刑大偵查佐為求績效下場慘了

大逆轉！JKF女郎玲奈拍片...噁男經過打手槍　竟是自導自演

最新「10大重刑外逃要犯」曝　註銷護照追捕殯葬大亨朱國榮

快訊／自爆愛妻流產！柯旻豪打悲情牌求回家團圓　法官不領情續押

母子檔搞虛擬幣...助詐團洗錢5千萬　保時捷代步「紙箱裝現金」

BMW沒掛車牌有詭！紅斑馬國5一路攔截　原來是裝了「電動窗簾」

淡水警攜手鄞山寺做愛心！關懷89名獨居長者　香港翁感動泛淚

桃園驚見恐怖男隨機攻擊！棍棒暴打+菸頭燙臉　5人莫名受害

誰主動喬？民眾黨曝綠營說客身份　爆卓榮泰等多路人馬也來洽詢合作

陳琬惠「結合黃國昌」續耕耘宜蘭　張其祿歸建中山、賴香伶暫休息

理財周刊／國發會換紅綠燈

《鬼家人》延伸影集！許光漢《正港分局》再當直男刑警無恥度

屏東3兄妹深夜騎單車誤闖國道！見警察叔叔嚇壞掉頭　逆向遭攔截

人妻涉嫌「加料」摻尼古丁溶液殺夫　南韓法院重審改判無罪

出國賞雪、滑雪注意！日本政府公布「最容易有雪崩2地形」特徵

無店面公會配合數位產業署推動電商安全購物環境　讓民眾安心購物過好年

誰關燈！傻汪被門簾遮住「定格不動了」　千人曝正答：等掀頭紗啦

民眾黨稱柯文哲「善意回電」被曲解　「主動提黃蔡配」說法子虛烏有

E奶異國天菜！高雄護膚店超夯　國外老司機也來「鬆一下」慘了

社會熱門新聞

即／裕隆假球案「涉案球員逃亡」！32歲翁嘉鴻遭通緝

即／牽手過馬路遭客運撞飛　夫死妻斷肢命危

即／柯旻豪收押76天　狼狽上手銬+腳鐐畫面曝

高雄「排毒一條街」又1家被抄了

驚悚瞬間曝！　老夫妻牽手過馬路遭客運輾過

涉洩偵查秘密給詐團　3律師遭聲押

即／裕隆打假球簽賭　士檢起訴14球員

過馬路遭輾！夫死妻斷肢命危　家屬跪地痛哭失聲

新莊男洗澡突遭持槍挾持　警遭衝撞「連開2槍」

百萬人氣女神遭求償216萬　被抓包抖音開直播判賠

即／新莊傳2嫌當眾亮槍　警方圍捕中

熱身賽就開始打假球！SBL裕隆球員10招達賭盤讓分

彰化老夫妻訪兒返家遇劫！肇事運將自責

老夫妻走斑馬線遭撞輾壓！客運車速僅8K　為禮讓對向車釀禍

更多熱門

相關新聞

11月嬰遭悶死　解剖日父低調現身頻拭淚

11月嬰遭悶死　解剖日父低調現身頻拭淚

新北市11月大的男嬰，日前疑似因照護員疏失，遭浸濕口罩悶死，為確認死因，檢警今天（2日）上午會同法醫、犯罪被害人保護協會，在新北市殯儀館解剖男嬰遺體檢驗，男嬰父親上午11時許抵達，步入時，戴著口罩悲痛的不發一語，雙眼泛著淚光，等待解剖結束，低調地從後門離去。至於男嬰的確切死因，有待檢驗報告出爐才能釐清。

飼養前想清楚　爬蟲展推正確觀念

飼養前想清楚　爬蟲展推正確觀念

里長愛狗愛貓　成立愛心認養小棧

里長愛狗愛貓　成立愛心認養小棧

狠父與小三合謀把兒女扔下15樓　2人被執行死刑

狠父與小三合謀把兒女扔下15樓　2人被執行死刑

關鍵字：

男嬰托嬰中心口罩悲劇新北市

讀者迴響

熱門新聞

韓國瑜當選立法院長　最美前獅子會會長批荒謬

他DIY「瘋狂入珠51顆」！連繞5圈硬塞　人妻痛到崩潰

網美空姐證實「機長約砲傳聞」　曝服務過周杰倫

即／裕隆假球案「涉案球員逃亡」！32歲翁嘉鴻遭通緝

即／牽手過馬路遭客運撞飛　夫死妻斷肢命危

即／柯旻豪收押76天　狼狽上手銬+腳鐐畫面曝

最新「紅包行情」曝光！　3禁忌不可犯

高雄「排毒一條街」又1家被抄了

「星光二班」前美女主播成員：我又懷孕了

Netflix重擊寄生帳號「一票台人手機也不能看」！1招有解

直擊／韓國瑜上班首日不見人影！　沒進立法院原因曝光

新立院女神！她「激似林襄」監票成焦點

Joeman砸30萬買刮刮樂！猛刮結果出爐

驚悚瞬間曝！　老夫妻牽手過馬路遭客運輾過

16歲Lily海灘罕露小蠻腰！網：可以參加單身即地獄了

更多

最夯影音

更多
超商買福袋抽3千萬東港別墅　賣16888！老闆：我買地自建

超商買福袋抽3千萬東港別墅　賣16888！老闆：我買地自建
宛宛兒「開3.5萬徵助理」挨酸錢太少　傻眼開炮：沒什麼技能就要求一堆

宛宛兒「開3.5萬徵助理」挨酸錢太少　傻眼開炮：沒什麼技能就要求一堆

陸男網紅「4步驟變成彭于晏」爆紅　「再悲傷一點」變梁朝偉XD

陸男網紅「4步驟變成彭于晏」爆紅　「再悲傷一點」變梁朝偉XD

「瑞穗陪你成長」30秒逼哭網！　暖喊：每一幕都是最暖心的刻度

「瑞穗陪你成長」30秒逼哭網！　暖喊：每一幕都是最暖心的刻度

金門貨車後斗突起火燃燒　720瓶麥卡倫燒毀損失百萬

金門貨車後斗突起火燃燒　720瓶麥卡倫燒毀損失百萬

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面