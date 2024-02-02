11月嬰遭溼口罩悶斃！爸悲痛同意解剖　獨自現身殯儀館全程泛淚

▲男嬰父親今早獨自抵達殯儀館，解剖結束發還遺體後低調離去。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞、莊智勝／新北報導

新北市一名11個月大的男嬰日前送到托嬰中心後，因遭強制戴上口罩，導致男嬰大哭遭浸濕口罩活活悶死，全案經華視主播林彥汝於臉書上揭露後引起輿論譁然。男嬰父親1月24日前往板殯初步相驗時十分悲痛，檢方為釐清死因建議解剖，但父親不忍愛子遺體遭破壞而拒絕，最終在檢方的勸說下，還是忍痛同意；今(2日)上午進行解剖時男嬰父親獨自到場，全程雙眼閃爍淚光，待結束後低調從後門快步離去。

主播林彥汝日前爆料，該托嬰中心近期因呼吸道疾病流行，開始實施口罩令。1月22日當天，父親將男嬰送到托嬰中心後，被照護員強制要求戴上口罩，孩子因此當場大哭，但照護員卻以為他哭累了倒下睡覺，直到20多分鐘後才發現男嬰已經沒有呼吸心跳。

據悉，這個孩子得來十分不易，夫妻倆結婚後努力了8、9年，媽媽打了許多針、冒著身體上各種風險，好不容易才終於誕下1子，怎料才相處短短11個月，就要面對喪子之痛。1月24日男嬰遺體送往板橋殯儀館進行初步相驗，當天父母2人均到場，神情哀戚、不發一語。檢方在初步相驗後，為進一步確認死因，建議家屬擇日解剖；男嬰父母聽聞後不忍孩子死後還要再挨刀、遺體也被破壞，原本拒絕解剖要求，但最終在檢方勸說下，最終仍是忍痛同意。

▲在板殯初步相驗後，男嬰父母原本拒絕解剖請求，在檢方勸說下才忍痛同意。（圖／記者陳以昇攝）

今(2日)上午，檢警會同法醫、犯罪被害人保護協會於新北市殯儀館進行遺體解剖，男嬰父親上午11時許獨自到場，母親則未現身；在解剖過程中，男嬰父親眼眶泛淚，戴著口罩不發一語，結束後即低調從後門快步離去。

男童的父親先前受訪時指出，從監視畫面發現，孩子曾自行將口罩扯下，照護員隨即替他戴上，但因孩子不斷哭鬧，口罩被口水、眼淚浸濕呈透明狀，孩子還因感到不適在床邊轉圈，但照護員卻都沒發現，直到最後跪趴在床上一動不動，等到照護員察覺異狀時已經來不及。今檢方解剖結束後發還男嬰遺體，詳細死因還有待鑑定報告出爐後進一步釐清。