年終4萬5「今年只剩5000元」　冷氣師傅一問原因哭了！年前氣離職

▲老公請產檢假，導致年終降為5000元。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「 被穿小鞋口的年終！」一名人妻透露，以往老公年終可領到4萬5000元，殊不知今年公司只發5000元，一問原因傻眼了，「因產檢假即特休原因苛扣年終，只發5000元」，但老公以前特休也是照休都沒問題，氣得原PO怒嗆「不能這樣欺負人吧？」目前老公在年前已提出離職，讓原PO氣得跳腳。

一名女網友在Dcard表示，老公是冷氣師傅，做這行已有8年資歷，目前任職的公司有4年以上，而往年年終都是領一個月，金額約有4萬5000元，豈料今年卻只領到5000元，讓老公錯愕不已。

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詢問公司相關單位後，才得知是因為老公從9月起有請「4天產檢假」，進而影響年終考核，人資甚至還算錯老公年資。

對此，原PO替老公抱不平，「把4年以上的老員工年資算錯成這樣？沒有簽約，也不能這樣欺負人吧？」嚥不下這口氣的原PO還打給勞工處，人員回應「公司都會用各種理由藉口，唯一的辦法就是檢舉各項缺失」。然而老公只想好聚好散，並提出離職。

底下網友直言，年終本來就沒規定要給，「只要年終，1.不含在保障年薪裡2.明文公告每人年終x個月，那就是老闆隨便給」、「這個在業界都很正常，平常就要做好自行年終的預算分配，至於怎麼分配這個就見仁見智」、「年終和獎金本來就不是一定要給，看老闆心情。不過老公有一技之長比較不用太擔心，希望妳們之後一切順利安好」。

依據《勞基法》相關規定，雇主給予勞工的薪酬，有分為經常性給與、恩惠性給與，而大家最期待的「年終獎金、三節獎金」是由雇主決定的，並沒有義務發放且金額不同。