黃國昌要求立院6日就開議　綠委：可跟他們保送的韓國瑜好好談

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃國昌要求立院6日就開議　綠委：可跟民眾黨保送的韓國瑜好好談

▲▼柯建銘、傅崐萁、黃國昌（由左至右）。（合成圖／記者林敬旻攝）

▲柯建銘、傅崐萁、黃國昌（由左至右）。（合成圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

民眾黨團總召黃國昌1日爆料，國民黨團總召傅崐萁已向他告知，要2月23日開議，他立刻直言「我反對！」並喊話2月6日開議，且底線是2月16日。對此，民進黨立委林俊憲今（2日）受訪時表示，以前就這樣，黃國昌的慣例就是要把藍綠談好的日期提早一週，但現在這是新任院長韓國瑜的問題了。立委洪申翰也酸，現在國會最大黨已經是韓國瑜跟傅崐萁領軍的國民黨團，黃國昌可以跟他們保送的韓國瑜好好談這件事。

黃國昌昨日接受資深媒體人黃光芹專訪時指出，自己1日下午擔任副院長投票的監票員，當時國民黨團總召傅崐萁跑去跟民進黨團總召柯建銘講話，傅崐萁便帶著立委洪孟楷跑來找他，直言「國昌兄，我們跟柯總召講好了，我們2月23日開議」，但這個意思只是知會他2月23日開議，「我當場就跟他講，對不起，我反對，太晚了，我反對。」

黃國昌說，民眾黨團早就決定儘早開議，當2大黨來通知、要他接受，「我就直接跟他講，我反對！」而傅崐萁等人則愣住，認為「要過年」等原因，但他覺得「不會啊！我們下週二（2月6日）開議啊！馬上選出召委，召委選完後就不浪費時間，大家回家過年，過完年後就開工，開工後行政院長來報告、總質詢，委員會便可以排議程，立法院就上工了。」

對於開議時間，柯建銘受訪時回應，下禮拜一朝野協商，到時大家談一談，23日比較剛好，當然也要尊重民眾黨的看法。至於黃國昌喊話2月6日開議？柯表示，要過年前開議？老是搞成這樣不實際，朝野協商再談。

對於黃國昌堅持提早開議，林俊憲則指出，以前就這樣了，黃國昌每次在立法院都對開議日期一定有意見，他一定要把藍綠談好的日期提早一週，慣例如此，不知道他要表達什麼，比較勤勞嗎？下個會期他也會這樣，只要藍綠提的開議日期，他一定提早一週。

林俊憲表示，開議日期還有立法院本身幕僚作業，現在這是韓國瑜問題，韓一定會指派立法院秘書長，除立法院籌備外，各政黨大家來談，過去通常是院長訂開議日期、各政黨尊重他，這是過去國會傳統，黃國昌的傳統就是，大家談好的日期他一定要提早，顯示自己很認真、迫不及待要工作。

對於媒體詢問黃國昌堅持6號開議，洪申翰反問，那為什麼黃國昌不堅持今天開議？他當然有很多堅持，但立法院就是需要朝野協商，現在立法院最大黨已經是韓國瑜跟傅崐萁領軍的國民黨團，黃國昌可以跟你們保送的韓國瑜好好談這件事。

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