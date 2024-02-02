　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

確定不回黨中央！外傳蔡壁如將任市政顧問　中市府說話了

▲▼ 。（圖／截取自中廣《千秋萬事》）

▲民眾黨前立委蔡壁如今（2）日上廣播節目表示，不會回歸民眾黨擔任中央委員。（圖／截取自中廣《千秋萬事》）

記者白珈陽／台中報導

台中市第一選區民眾黨立委候選人蔡壁如以些微之差惜敗，她今（2）日上廣播指出，確定不會回歸民眾黨擔任中央委員，對於外傳將擔任台中市政府顧問，她則語帶保留「天公疼憨人」，未給出明確答案。對此，台中市府也回應，若有人事調整，皆會正式公布，無需針對個別人事揣測。

蔡壁如於廣播節目表示，她答應選民會續留台中，因此她將持續深耕，不會回台北黨中央擔任職務；至於會不會接任台中市府市政顧問？她說目前還在考慮。

針對蔡壁如是否接台中市政顧問？台中市府表示，市府因應市政需求，皆有定期人事整體調整，以利市政推行，若有人事調整，皆會正式發佈公告，無需針對個別人事揣測。

主持人詢問，民眾黨中央預計2年後競選台中市長，若黨中央徵召她出戰，是否接受？蔡說，若黨中央規劃如此，她會接受，但她目前尚無這樣的規劃，這次她中一選區雖然選得不錯，但還是需要再深耕，要熟悉地方的人、事、物還是需要一定的時間。

至於2028年的總統大選，外傳台中市長盧秀燕將挑戰大位，而民眾黨主席柯文哲也將再次出戰，蔡壁如會支持誰？蔡表示，經過這次選戰，不可諱言地讓她跟盧的感情很不一樣，但她與柯的感情也很不一樣，一個（指柯）是超過30年的好友、一個是這次選舉給她很支持的盧媽媽，2個人完全不一樣的風格，但都是她要感謝的。

蔡壁如說，往後的事情都說不準，柯與盧都是好的政治人才，她會給予兩人祝福，為大家加油。

ET快訊
老師教室猥褻7童　陳其邁怒：立即停聘！
劉詩詩、吳奇隆帶娃出門秒破婚變！網酸「女神養老人」狗仔平反了
確定不回黨中央！外傳蔡壁如將任市政顧問　中市府說話了
李沛綾離婚首露面　當場忍不住淚崩
律師團也淪陷！　2女1男聲押
紅貴賓養10年「變白貴賓」　媽看傻：好像換一隻狗
紅髮艾德高雄趴趴走！　粉絲路邊捉到了
世界上最稀有的護照　全球僅500本流通

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

黃國昌要求立院6日就開議　綠委：民眾黨可跟他們保送的韓國瑜好好談

確定不回黨中央！外傳蔡壁如將任市政顧問　中市府說話了

被民眾黨推選立院副院長　張啟楷：以維持黨的政黨主體性

韓國瑜上任首日沒進立院　韓辦澄清：安排院外拜訪行程

曝民眾黨沒邀任黨中央委員！　蔡壁如透露：在考慮擔任台中市府顧問

盛傳韓國瑜要找李四川進立院　蔣萬安緊張：我把他抱得很開心

傳白營遊說綠轉投黃珊珊　傅崐萁：柯文哲不會做這麼low的研判

韓國瑜當選立法院長！　侯友宜致電恭喜曝兩人通話內容

搶救王義川變逼退游錫堃？　黃光芹轟：再搞下去難看的是賴清德

對游錫堃立法院長任內付出深表敬意　傅崐萁：盼他持續做更多外交關懷

超商買福袋抽3千萬東港別墅　賣16888！老闆：我買地自建

陸男網紅「4步驟變成彭于晏」爆紅　「再悲傷一點」變梁朝偉XD

「瑞穗陪你成長」30秒逼哭網！　暖喊：每一幕都是最暖心的刻度

宛宛兒「開3.5萬徵助理」挨酸錢太少　傻眼開炮：沒什麼技能就要求一堆

金門貨車後斗突起火燃燒　720瓶麥卡倫燒毀損失百萬

陳昭姿失誤被認定廢票！　坦承：投給黃珊珊但沾到印泥

韓國瑜重返立院全紀錄　喊話：不同政黨攜手合作

郭書瑤接受男友「肉體出軌」外國人　亞洲人除外..自豪：我很極品了吧！

陸女「沒衛生紙」鬧警局　控警打人狂撥110超奇葩

女兒玩電動見「大螃蟹」嚇壞　尖叫急推把手給爸...媽笑翻

黃國昌要求立院6日就開議　綠委：民眾黨可跟他們保送的韓國瑜好好談

確定不回黨中央！外傳蔡壁如將任市政顧問　中市府說話了

被民眾黨推選立院副院長　張啟楷：以維持黨的政黨主體性

韓國瑜上任首日沒進立院　韓辦澄清：安排院外拜訪行程

曝民眾黨沒邀任黨中央委員！　蔡壁如透露：在考慮擔任台中市府顧問

盛傳韓國瑜要找李四川進立院　蔣萬安緊張：我把他抱得很開心

傳白營遊說綠轉投黃珊珊　傅崐萁：柯文哲不會做這麼low的研判

韓國瑜當選立法院長！　侯友宜致電恭喜曝兩人通話內容

搶救王義川變逼退游錫堃？　黃光芹轟：再搞下去難看的是賴清德

對游錫堃立法院長任內付出深表敬意　傅崐萁：盼他持續做更多外交關懷

22KG傻汪「鑽進車引擎」露一條腿　救援者傻眼：10年第一次遇到

高雄驚爆族語男師「教室猥褻」至少7男童　陳其邁怒：立即停聘！

黃國昌要求立院6日就開議　綠委：民眾黨可跟他們保送的韓國瑜好好談

鳳山乙工地蓋儲能廠遭抗議　地主不留了！火速賣地

領航猿延攬陳昱翰　盼他成為球隊控衛及時雨

愛犬擅社交「每桌巡禮」還大方與路人合照　媽看傻：當自己店狗？

下代Studio Display變「曲面螢幕」？　蘋果新專利曝光

平板上遠距課！兒驚見父資料夾有「阿姨親鳥照」　母心碎怒告

借車卻撞車！新莊男洗澡突遭持槍挾持　亮槍男落網：只帶刀沒有槍

苗栗大湖拾獲死亡鼬獾「首次驗出狂犬病」　防檢署籲遵守二不一要

騎士彎腰撿東西「旁車幫扶」　被誤催油門！暴衝撞電動車

政治熱門新聞

韓國瑜當選立法院長　最美前獅子會會長批荒謬

直擊／韓國瑜上班首日不見人影！　沒進立法院原因曝光

新立院女神！她「激似林襄」監票成焦點

民進黨爆料致電綠營大老　柯文哲轟「滿嘴謊言的黨」嗆要提告

「立法院長罷免」秒登熱搜字　韓國瑜當選年薪432萬

民進黨今祭黨紀　掰了郭正亮、林裕紘、周榆修

柯文哲否認主動喬院長喊告　綠歡迎法院講：通聯紀錄跟人證都有

韓國瑜大復活！　悄悄布局南台灣

搶救王義川變逼退游錫堃？　黃光芹轟：再搞下去難看的是賴清德

韓江配當選　民眾黨：綠不必再怪我們打假球

院長投票「手誤」變廢票　陳昭姿辭民眾黨團幹事長

直擊／韓國瑜院長室外排滿花籃　賴清德、蔡英文合贈「榮任誌慶」

韓國瑜得勝未提民眾黨　吳子嘉曝原因

領當選證書突被嗆聲！韓國瑜反應曝光

更多熱門

相關新聞

被民眾黨推選立院副院長　張啟楷：以維持黨的政黨主體性

被民眾黨推選立院副院長　張啟楷：以維持黨的政黨主體性

立法院昨日舉行正副院長選舉，代表國民黨角逐正副院長的立委韓國瑜以54票當選，下午舉行副院長選舉，民眾黨8席全投給民眾黨立委張啟楷。對此，張啟楷表示，民眾黨全體8位立委達成共識，一致將票投給他，以維持民眾黨的政黨主體性，相信將來能繼續扮演中堅角色，在國會質詢、議事及跨黨派合作上，以達到政黨和解、社會和解之全民最大福祉。

曝民眾黨沒邀任黨中央委員！　蔡壁如透露：在考慮擔任台中市府顧問

曝民眾黨沒邀任黨中央委員！　蔡壁如透露：在考慮擔任台中市府顧問

直擊／韓國瑜院長室外排滿花籃　賴清德、蔡英文合贈「榮任誌慶」

直擊／韓國瑜院長室外排滿花籃　賴清德、蔡英文合贈「榮任誌慶」

柯建銘揭第一輪灌票給黃珊珊後果　「沒人會公演自殺式神風特攻隊」

柯建銘揭第一輪灌票給黃珊珊後果　「沒人會公演自殺式神風特攻隊」

陳昭姿誤沾印泥　黃國昌：可以理解

陳昭姿誤沾印泥　黃國昌：可以理解

關鍵字：

民眾黨台中市政府蔡壁如市政顧問

讀者迴響

熱門新聞

韓國瑜當選立法院長　最美前獅子會會長批荒謬

網美空姐證實「機長約砲傳聞」　曝服務過周杰倫

即／牽手過馬路遭客運撞飛　夫死妻斷肢命危

即／裕隆假球案「涉案球員逃亡」！32歲翁嘉鴻遭通緝

他DIY「瘋狂入珠51顆」！連繞5圈硬塞　人妻痛到崩潰

即／柯旻豪收押76天　狼狽上手銬+腳鐐畫面曝

最新「紅包行情」曝光！　3禁忌不可犯

高雄「排毒一條街」又1家被抄了

直擊／韓國瑜上班首日不見人影！　沒進立法院原因曝光

Netflix重擊寄生帳號「一票台人手機也不能看」！1招有解

新立院女神！她「激似林襄」監票成焦點

「星光二班」前美女主播成員：我又懷孕了

Joeman砸30萬買刮刮樂！猛刮結果出爐

驚悚瞬間曝！　老夫妻牽手過馬路遭客運輾過

16歲Lily海灘罕露小蠻腰！網：可以參加單身即地獄了

更多

最夯影音

更多
超商買福袋抽3千萬東港別墅　賣16888！老闆：我買地自建

超商買福袋抽3千萬東港別墅　賣16888！老闆：我買地自建
陸男網紅「4步驟變成彭于晏」爆紅　「再悲傷一點」變梁朝偉XD

陸男網紅「4步驟變成彭于晏」爆紅　「再悲傷一點」變梁朝偉XD

「瑞穗陪你成長」30秒逼哭網！　暖喊：每一幕都是最暖心的刻度

「瑞穗陪你成長」30秒逼哭網！　暖喊：每一幕都是最暖心的刻度

宛宛兒「開3.5萬徵助理」挨酸錢太少　傻眼開炮：沒什麼技能就要求一堆

宛宛兒「開3.5萬徵助理」挨酸錢太少　傻眼開炮：沒什麼技能就要求一堆

金門貨車後斗突起火燃燒　720瓶麥卡倫燒毀損失百萬

金門貨車後斗突起火燃燒　720瓶麥卡倫燒毀損失百萬

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面