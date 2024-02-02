確定不回黨中央！外傳蔡壁如將任市政顧問　中市府說話了

▲民眾黨前立委蔡壁如今（2）日上廣播節目表示，不會回歸民眾黨擔任中央委員。（圖／截取自中廣《千秋萬事》）

記者白珈陽／台中報導

台中市第一選區民眾黨立委候選人蔡壁如以些微之差惜敗，她今（2）日上廣播指出，確定不會回歸民眾黨擔任中央委員，對於外傳將擔任台中市政府顧問，她則語帶保留「天公疼憨人」，未給出明確答案。對此，台中市府也回應，若有人事調整，皆會正式公布，無需針對個別人事揣測。

蔡壁如於廣播節目表示，她答應選民會續留台中，因此她將持續深耕，不會回台北黨中央擔任職務；至於會不會接任台中市府市政顧問？她說目前還在考慮。

針對蔡壁如是否接台中市政顧問？台中市府表示，市府因應市政需求，皆有定期人事整體調整，以利市政推行，若有人事調整，皆會正式發佈公告，無需針對個別人事揣測。

主持人詢問，民眾黨中央預計2年後競選台中市長，若黨中央徵召她出戰，是否接受？蔡說，若黨中央規劃如此，她會接受，但她目前尚無這樣的規劃，這次她中一選區雖然選得不錯，但還是需要再深耕，要熟悉地方的人、事、物還是需要一定的時間。

至於2028年的總統大選，外傳台中市長盧秀燕將挑戰大位，而民眾黨主席柯文哲也將再次出戰，蔡壁如會支持誰？蔡表示，經過這次選戰，不可諱言地讓她跟盧的感情很不一樣，但她與柯的感情也很不一樣，一個（指柯）是超過30年的好友、一個是這次選舉給她很支持的盧媽媽，2個人完全不一樣的風格，但都是她要感謝的。

蔡壁如說，往後的事情都說不準，柯與盧都是好的政治人才，她會給予兩人祝福，為大家加油。