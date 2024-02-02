傅崐萁：王金平提點韓國瑜　國內「隱形冠軍」可助推動實質外交

▲韓國瑜、江啟臣、傅崐萁、洪孟楷昨拜會王金平。（圖／翻攝自洪孟楷臉書）

記者蘇晏男／台北報導

立法院長韓國瑜、副院長江啟臣昨宣誓就職後，第一個行程即與國民黨立法院黨團總召傅崐萁、黨團書記長洪孟楷在立法院鎮江會館拜會立法院前院長王金平。傅崐萁今（2日）表示，王金平會談中特別提到國會議長的高度，除了議事內容外，還有強調實質外交很重要；王也提點韓國瑜，國內有一些「隱形冠軍」，是可以推動實質外交的人。

韓國瑜與江啟臣昨下午5時35分許宣誓就職立法院正副院長後，洪孟楷透過臉書表示，「韓國瑜、江啟臣正副院長宣示就職後第一個行程，拜會王金平前院長。向王前院長請益國會外交、朝野協商、議事運作等事宜，展現經驗傳承、團結一心的新氣象。行動的立法院、人民的立法院，為第十一屆立院開議創下良好典範。」

對於該場會面的安排，傅崐萁2日向《東森新聞雲ETtoday》表示，本來是韓國瑜要看王金平，但王說下班時間自己也忙，且考量大家路上塞會車，因此王直接到鎮江會館，韓跟江就不用跑到敦化北路（王金平辦公室）又趕回來。

傅崐萁說，王金平會談中講了一些國會議事，且有特別提到國會議長的高度，除了議事內容外，還有強調實質外交很重要；王也提點韓國瑜，國內有一些「隱形冠軍」，大概點名幾個，讓大家去了解、接觸，比如一名換肝的醫師，非常有名，換了一千多人的肝，很多國家重要人物來台灣找該醫師換肝，這些都是可以推動實質外交的人。而江啟臣非常優秀，相當具國際觀，這方面都可以拓展的台灣對外政治視野跟形象。

另外，韓國瑜昨宣誓後受訪表示，立法院是講道理的地方，不是講拳頭的地方，當然不會使用到警察權。媒體追問，王金平昨與韓國瑜會談時，是否有再提即動用警察權一事？傅崐萁表示，王金平沒有講這個。