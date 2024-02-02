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社會 社會焦點 保障人權

高雄警宣戰「排毒一條街」！再抄老司機愛店　爆乳女完事秒被逮

記者賴文萱／高雄報導

高雄九如路被稱為「排毒一條街」，一整條路上多以美容、按摩為主業，是在地老司機「人與人的連結」的熱區。三民第一分局查緝不鬆手，在一處養生會館攔檢再傳捷報，門口直接攔查完事準備離開的女服務生，而男客下班來「鬆一下」，沒想到被逮個正著當場傻眼。

▲▼排毒一條街爆乳女完事遭逮。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲「排毒一條街」又一家老司機店被抄，爆乳女完事遭逮。（圖／記者賴文萱翻攝）

三民一員警於1月31日22時35分許持高雄地方法院核發搜索票，前往三民區九如二路一處養生會館，一舉查獲女服務生武女（45歲）、武女（42歲）、客人謝男（41歲）及柯姓負責人（44歲）等4人涉嫌媒介及從事非法性交易。

▲▼高雄警宣戰「排毒一條街」！又一家老司機店被抄了，爆乳女完事遭逮。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼九如路被稱「排毒一條街」，警方近期查緝不鬆手。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄警宣戰「排毒一條街」！又一家老司機店被抄了，爆乳女完事遭逮。（圖／記者賴文萱翻攝）

經了解，員警衝到現場時，當場在大門口攔獲完事正準備離開的服務生武女（45歲）與客人謝男，謝男遭警方攔下當場傻眼，無奈表示下班後來舒壓，竟被警方逮個正著。

武女則坦承與謝男以新台幣1500元代價，從事60分鐘的半套性交易，現場並查扣保險套、潤滑液及派遣單等證物。另經詢問現場另名服務生武女（42歲），她也坦承曾以新台幣1500-2000元不等代價從事半套性交易。

▲▼高雄警宣戰「排毒一條街」！又一家老司機店被抄了，爆乳女完事遭逮。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼男客下班「鬆一下」，完事遭逮傻眼了。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄警宣戰「排毒一條街」！又一家老司機店被抄了，爆乳女完事遭逮。（圖／記者賴文萱翻攝）

全案偵訊後負責人柯男依刑法妨害風化函送高雄地檢署偵辦，另客人謝男、2名武姓女服務生依違反社會秩序維護法移請高雄地院簡易庭裁處。

後續針對涉案業者行政違規部分，本分局將運用第三方警政策略，函請市府相關局處進行裁罰，以擴大執行成效。三民第一分局表示，對於妨害風化場所絕不縱容，呼籲不法業者不要心存僥倖，挑戰公權力，警方將持續規劃臨檢取締勤務，以掃蕩不法。

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